天氣持續回穩 各地悶熱有午後雷陣雨

中央氣象局指出，今天（6日）天氣持續回穩，各地悶熱高溫均達30度以上。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-06-06 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）天氣持續回穩，各地悶熱，高溫均達30度以上，午後須留意中部以北、東北部地區及各山區的局部短暫雷陣雨。此外，氣象局於金門縣發布濃霧特報。

氣象局表示，由於太平洋高壓勢力增強，水氣減少，天氣持續回穩，清晨中南部地區有些零星短暫陣雨，白天各地大致以多雲可見陽光的天氣為主，僅花蓮、台東沿海有局部短暫陣雨，午後須留意中部以北、東北部地區及各山區的局部短暫雷陣雨。溫度方面，西半部高溫約32、33度，東半部30、31度。

氣象局預估，週三（7日）至下週日（11日）太平洋高壓勢力偏強，台灣附近天氣大致穩定，降雨以午後為主，氣溫偏高而感受悶熱；各地高溫都在30度以上，西半部更可來到33、34度，其中週三（7日）偏西南風影響，台東易有焚風發生。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

空氣品質方面，今天全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 39 30 ~ 38 32 ~ 36 28 ~ 35

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量級。（取自氣象局網站）