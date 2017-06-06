06/06 各報重點新聞一覽

2017-06-06 06:12

自由時報

輸電基建趕不及 裝置容量減7成 離岸風電改競標制

小英政府的綠能政策出狀況！因台電輸電接收站容量不足，原訂二○二五年離岸風電要興建十GW（一千萬瓩）規模，恐只剩三GW（三百萬瓩），且能源局日前悄悄公告，離岸風電要強制價格競標，歐僑商會對風電政策轉彎強烈不滿，下週將正式向行政院長林全提出抗議。

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卡達被控資助恐攻 連遭7國斷交

中東爆發外交封鎖戰！沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、葉門、埃及、利比亞東部政府和馬爾地夫等七個國家，五日以卡達政府支持恐怖主義、破壞區域穩定、干預他國內政為由，先後宣布與卡達斷絕外交關係，並關閉與卡達的海陸空交通聯繫，卡達外交人員和公民也被限時離境。此一消息傳出後，國際原油期貨價格一度應聲上漲，卡達股市收盤更重挫逾七％，國家的經濟、民生層面恐連帶受到波及。

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檢查多 燒健保 有人年做24次電腦斷層

國人愛逛醫院，各醫院重複檢查量也劇增，健保署統計發現，去年健保支付前廿大檢查項目，金額高達六八八億元，以電腦斷層造影約九十二億元最高，近廿年就成長近兩倍，一名台中市男性一年內就做了廿四次，平均半個月做一次，非常驚人！

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蘋果日報

女大生戀已婚講師 墮胎還被判通姦

為老師墮胎，還被師母告！已婚的金曲獎得主、台南藝術大學應用音樂系前專任講師饒瑞舜，六年前在中原大學教書時跟劉姓女大生發生師生戀，劉女畢業後到南藝大擔任助理，持續不倫戀，兩度懷孕還墮胎。劉女以孩子逼饒男與妻離婚，饒男受不了向妻坦白，雙方鬧上法庭，劉女被台南地院依相姦罪判七個月徒刑。

政大驚爆外籍狼師 傳狎9女

校園再傳狼師！政治大學學生日前在網路驚爆，有韓文系外籍教師利用研究室面談等機會，對女學生性騷擾，且受害者不只一人！民進黨立委陳亭妃昨要求教育部妥善處理，教育部學生事務及特殊教育司專委黃蘭琇表示，將積極要求校方加速程序、保護學生不受二次傷害；政大表示，性平會已組調查小組，即起全面暫停該師職務。

聯合報

恐攻效應 1天7國集體與卡達斷交

沙烏地阿拉伯、埃及、巴林、阿拉伯聯合大公國、葉門等五個阿拉伯國家、未獲國際承認的利比亞東部政府與馬爾地夫五日宣布與卡達斷交，阿拉伯國家指控卡達資助極端團體。法新社報導，這是多年來中東最大的外交危機。路透報導，五日國際油價先是上漲百分之一點六，隨後下跌超過百分之一。

小確幸 明年有6個連假

行政院人事行政總處核定明年政府行政機關辦公日曆表，明年總放假日數為一一五日，其中超過三天以上的連續假期（併同例假日）共計有六個。

中國時報

今年大學學費確定不漲！不是不想漲 得等政策明朗

今年大學學雜費確定不漲！教育部訂出106學年大學調漲學雜費原則，基礎漲幅定為0.445％、去年沒漲的學校今年可以漲1.88％、績優學校可漲2.88％，申請日期到昨天截止。不過教育部表示，全部158所大學中，僅仁德醫專（五專）申請調漲1.88％，其他157校均未申請。

柯Ｐ、中央不同調 北農總座難產

台北農產運銷公司昨改選董事，儘管北市府和農委會官股聯手掌握過半席次，但最後卻未召開臨時董事會確認董事長和總經理人選，外界解讀是北市府和農委會因總經理人選「喬不攏」，才導致北農董總人事難產。台北市長柯文哲表示，市府沒拿到董事最高票，無法主導議程，至於農委會為何不選董事長，「要去問他們。」