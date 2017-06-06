正值黃蝶羽化時期 來澄清湖賞花減速慢行

2017-06-06 00:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市澄清湖風景區是熱門觀光景點，也是黃蝶的棲息地，近來雖受鋒面影響下雨，園內鳳凰木、阿勃勒等雨後更顯嬌豔，吸引民眾漫步、賞花，正值黃蝶羽化時期，水公司護蝶設立告示牌，提醒民眾減速慢行，提供黃蝶安全的生態環境。

澄清湖風景區近來雖受梅雨鋒面影響，偶有綿綿細雨，園內鳳凰木、阿勃勒、緬梔花等，則因雨水滋潤，綻放出美麗花朵，美麗風光令人流連忘返，吸引許多民眾漫步、賞花。

其中鳳凰木被譽為世上最色彩鮮艷的樹木之一，因在六月大量開花，也代表驪歌初唱，以澂清樓前「蔣公賞景處」盛開的鳳凰木，伴隨波光粼粼的湖畔，更顯離情依依之感，吸引畢業生前來合影留念。

值得一提的是，澄清湖廣植阿勃勒等花木，吸引黃蝶大量繁殖，已成為主要棲息地，以荷氏黃蝶為主要種類，經常可見於園區內翩翩起舞，水公司設立減速慢行告示牌，提醒民眾園內開車、騎車小心，提供黃蝶一個安全飛舞、覓食的生態環境。

蜂蜜生態園區旁的緬梔花佇立湖畔邊，映著倒影、伴著九曲橋，微風中吹來淡雅香氣，也是熱門的賞花景點，還有還有富國島的淡紫色金露花，及花瓣隨風而如雨落的阿勃勒，烤肉區則有桃花心木的淡黃小花飄著清香。

水公司七區處表示，除了觀賞爭相綻放的花朵外，民眾行經檸檬桉區時，也可暫緩腳步，享受富含豐富精油的檸檬桉香氣。