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豪雨重創高市山區 重建要花超過5億元

荖濃溪水流湍急，沖走桃源區勤和里八間民宅。（記者陳文嬋翻攝）

2017-06-05  23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市山區4天累計降雨量破1446毫米是全台最高，今鋒面遠離天氣放晴，仍有1座橋樑及8條道路封閉管制，以台20線及29線路基流失最嚴重，施工單位全力搶修中，市府近期將邀集中央相關單位會勘，災區重建要花超過5億元。

根據氣象局統計，高市受梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，桃源區4天累積雨量達1446毫米，改寫2000年以來6月梅雨鋒面累積雨量第3高紀錄，重創多條道路柔腸寸斷，沖走8戶民宅、毀損4戶民宅，造成500戶斷電，台電人員冒雨徒步翻山越嶺2天，今完成搶修全面恢復供電。

以桃源區唯一聯外道路台20線90K路基流失500公尺，造成勤和以上3里對外交通中斷，成為1座孤島最嚴重，公路總局甲仙工務段先行施作河床便道，趕工於本月15日搶通，優先考慮基樁式擋土牆，預估施工1年，經費要花2億元。

另那瑪夏主要聯外道路29線柔腸寸斷，光甲仙區五里埔到那瑪夏全長12公里，共有8處災害點、6處路基損害，尤以3.2K路基流失300公尺最嚴重，公路總局甲仙工務段先行施作河床便道，趕工於本月15日搶通，優先考慮基樁式擋土牆，加上沿線廊道加固工程，預估施工1年，經費要花3億元。

目前那瑪夏住戶仰賴青山聯外道路通嘉義大埔，卻因山路崎嶇難行，且到高雄市區要花3至4小時，原民會主委谷縱體諒原民辛勞，目前與桃源區公所合力積極搶通台南南化挺進錫安山後山道路，讓住戶不到2小時就能到達高雄市區，將儘快搶通供住戶通行。

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  • 那瑪夏主要聯外道路台二十九線道路三.二k路基流失。（南沙魯部落林春福提供）

    那瑪夏主要聯外道路台二十九線道路三.二k路基流失。（南沙魯部落林春福提供）

  • 六龜獅山道路坍塌，目前封閉無法通行。（記者陳文嬋翻攝）

    六龜獅山道路坍塌，目前封閉無法通行。（記者陳文嬋翻攝）

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