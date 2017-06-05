江南市場不做傳統市場 市場處2160萬元收回

2017-06-05 23:59

〔記者鍾泓良／台北報導〕內湖區江南街的江南市場98年前因海砂屋及市場沒落改建，歷經近10年終於要啟用，但市場處評估原本36攤中有27攤已無經營能力，經市長柯文哲裁示不再做傳統市場，決定付錢解決，依法每攤給予60萬元的補助費，共計花費2160萬元收回。市場處表示，江南市場1樓未來還是須維持市場功能，可能會由市場處或BOT廠商甲山林招商，邀集超級市場業進駐。

市場處主秘王夢龍表示，市場處從上個會期就一直與攤商協商溝通，直到前幾天市長柯文哲才批示作法。他表示，江南市場完工前曾評估過36家攤商狀況，發現27家已無經營能力，不是年紀過大、就是下一代無意經營，而依照規定攤商須要經營2年才可轉租，但他們擔心攤商不願經營，讓嶄新市場攤位馬上私下轉租，因此決定乾脆收回。

王夢龍說，攤商之前曾經開價1攤要價200萬元，但依照《台北市公有傳統零售市場改建或停止使用核發補助費自治條例》每攤60萬元，但他也坦承，攤商對於市府未盡安置責任就停止市場感到不滿，已經對市府提出行政訴訟。

對於，江南市場BOT案一樓是否要維持市場功能，王夢龍直說該處屬於市場用地，因五還是要維持市場功能，否則上面的旅館無法經營。他說，目前評估可能會由市場處對外招商超市業者進駐，不然就是由甲山林提出營運計畫，但現階段還沒有做討論。

江南市場被鑑定為海砂屋須改建，98年甲山林建設以50年權利金1600萬元標下內湖江南市場BOT案，原本4層樓市場改建為地上9層、地下3層的複合式大樓，1、2樓作為市場及美食街，3樓以上為商務旅館，為北市首座營運的BOT傳統市場。

他也指出，這並非首次原先預估有傳統市場需求，後來經評估決定廢止市場。他說，信義區的吳興市場在96年時停止使用，但後來在97年啟用的六合市場發現情況不對，決定停止使用傳統市場，改由超級市場進駐。