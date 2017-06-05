「找『開旅社的』經營北農」 彰化鄉親為吳音寧抱屈

吳音寜（右1）被農委會推薦擔仼北農總經理。（記者顏宏駿攝）

2017-06-05 23:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台北市農產運銷公司今天進行董事改選，原訂北市府推副市長陳景峻擔任董事長，農委會推作家吳音寧擔任總經理，但會議因故沒開成，人選難產。市議員秦慧珠今天質詢陳景峻，指「找開旅社的吳音寧」來經營北農，太誇張！消息傳回吳音寧的故鄉，吳音寧的好友都覺得「很不捨」，也覺得「很不可思議」，把一名關心農業的作家指為「開旅社的」。

秦慧珠所指的「開旅社」即為地方知名「成功旅社」文創據點，在民國5、60年風光一時，因為台糖總廠就設在溪州，很多商務客需要借住，但台糖廢廠後，旅社荒廢，5年前吳音寧找經費修繕，成為地方知名的「文創點」，它也是「溪州尚水農產公司」的營運據點，蔡英文和柯文哲都曾經拜訪過。

溪州尚水農產公司營運幹部、成功旅社店長陳慈慧說，「這根本是鈴聲響（林生祥）事件的翻版」，她們很為吳音寧抱屈，把舊有建築活化，還原它原來的名字，作為地方農產品的展售中心和農用書店，「這是尊重文化價值」，卻被指為「開旅社」，秦議員質詢前不作功課，有如去年立委黃昭順錯把知名的客家歌手林生祥聽作「鈴聲響」，讓人貽笑大方。

跟吳音寧共事多年的陳慈慧說，吳音寧有能力和資格擔任台北農產運銷公司總經理，吳音寧所寫的「江湖在哪裡」已經成為研究台灣農業的「聖經」，吳音寧一手催生「台灣農村陣線」，成為捍衛台灣土地和農業的「前進部隊」，在溪州鄉公所秘書任內更全力推動「幼托在地食材營養午餐」，造福在地農民和幼兒，又創立有機栽種為宗旨的「溪州尚水農產公司」，為捍衛農水農用，帶領農民進行「反中科搶水抗爭」，後來逼使彰化農田水利會放棄引農業灌溉排莿仔埤圳給工業使用。

陳慈慧還說，綠營全面執政，許多民進黨縣市長都有意延攬吳音寧擔任副手或農業局長、文化局長，都被吳音寧推辭了，所以吳音寧絕對有能力擔任總經理的位置。