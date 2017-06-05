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南市里鄰整編拚年底核定 下屆實施

七股區整編里鄰召集里長說明協商。（記者楊金城攝）

2017-06-05  23:23

〔記者楊金城／台南報導〕盡管基層意見紛擾，台南市里鄰整編仍是勢在必行，積極推動，台南市政府民政局明天將召集公所開第3次研商會議，拚年底核定，明年12月25日下屆里長實施。

基層公所最近提出里鄰整編的規劃案，和里長開會，七股、北門等偏遠、交通不便的里，爭取依據200戶單獨設里，不想被併掉。里整編，社區也要跟著整編，但還未討論。

偏區小里盼有彈性

因里的整編變動大，不少里長有「異見」，特別是山區、濱海地區人口、戶數少的小里，建議因防災需求、行政區過大等理由，要求以200戶為設里依據，不要以600戶為設里依據，力保該里不要被併掉。因里整編，各區重新整編的鄰也大多超過100個以上的鄰。

像七股區現有23里，規劃整編後「剩」下14里、學甲13里整編為11里、北門13里變為8里，下營15里規劃整編成11里，麻豆29里要整編到20里以內，將軍區現有18里也都要整編縮減里數。

不少里長反對被整編，里民則是正、反意見都有，只要市府照顧里的建設不要少。

濱海的七股區長莊名豪、北門區長曾榮嘉說，里鄰整編，遇到地方反彈聲浪不小，里長們建議因擔心未來里行政區變大，加重負擔，救災也會受影響，照顧低收弱勢戶也更吃力，偏遠地區整編里要更有彈性。里整編，給里長的建設費1年13萬竟未更改，也還沒討論里整編後的社區要如何整併、新的里名如何決定。

台南市現有752個里，安南區有最多的51個里，最少的是山上區和楠西區只有7個里。民政局要求各區公所在6月25日提出里鄰整編計畫書，和基層里長還未有共識的，最遲8月25日須提出整編計畫書。

民政局局長陳宗彥說，行政區、里、鄰的整編原想一次到位，但37行政區整編因區劃法還未經立法院修法，下屆恐難實施，里、鄰整編不能再等了，必須先做，才是依台南市發展現況負責任的做法。

市府在101年就通過里鄰調整編組辦法，依南市生活型態現況區分設里的四個標準，都會區大樓林立的以1500到3500戶設里，都會區交通便利地區依1000到2500戶為設里依據，人口分散的地區依600到1500戶為設里標準，地處偏遠的以200戶為設里標準，而偏區的小里在600戶以下的整編最具爭議。

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  • 戶數少的偏區小里，整編最有爭議。（記者楊金城攝）

    戶數少的偏區小里，整編最有爭議。（記者楊金城攝）

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