衛生紙跟面紙差別 柯P：我分不出來

2017-06-05 21:59

〔記者張議晨／台北報導〕環保署力推「衛生紙丟馬桶」政策，預定7月正式實施，但台北市議員秦慧珠調查發現，北市府所管902處公廁，有375處公廁不實施「衛生紙丟馬桶」。秦慧珠今在議會問市長柯文哲「分不分得出衛生紙和面紙差別」，連醫師出身的柯文哲也說「我分不出來」，在旁的環保局長劉銘龍則趕緊說，會加強宣導。

秦慧珠指出，北市7月就要全面實施「衛生紙丟馬桶」政策，但市府硬體完全跟不上，有些公廁甚至一丟就阻塞。此外，未來公廁也將不再擺設垃圾桶。秦質疑，女孩子在沒有衛生紙的公廁上廁所，但碰到沒有垃圾桶，面紙也無法丟入馬桶，「要民眾怎麼辦」。對此，柯文哲表示革命也要分階段，可丟馬桶的才會將垃圾桶收起來，其他的還是會保留垃圾桶。

秦慧珠指出，市府公務部門有58.4％贊成衛生紙丟馬桶者，不贊成者有41.6％，但殯葬處、茶葉推廣中心、公訓處卻表示無法百分百做到。而北市各級學更有57%不贊成丟入馬桶，其中有27所學校更直言，政策未實施前馬桶就時常阻塞，硬體設施明顯跟不上政策。

秦慧珠說，若阻塞輕微者校內有技工可以修繕，但若技工無法處理，水電工1次就要1200，還有學校因管線老舊，盼市府協助更換管線後，再來配合政策。

對此，劉銘龍解釋，環保署並未強制各機關遵守，若管線易阻塞廁所，還是會貼告示建議民眾丟在垃圾桶。