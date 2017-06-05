南投無預警大停水 鹿谷2村千餘戶受影響

2017-06-05 21:49

〔記者謝介裕／南投報導〕「怎麼還沒水？」南投縣鹿谷鄉永隆及鳳凰2村1400多戶住家，從3日豪大雨來襲，便出現無預警大停水，迄今已3天仍無自來水可飲用，加上水公司員工「路修好便能修好管線」的說詞，更讓民怨沸騰，一度揚言前往水公司抗議，經公所居中協調，水公司允諾6日起採定點與巡迴2種方式供水，民眾不滿的情緒才暫獲平息。

暴雨炸南投以來，鹿谷鄉北勢溪、南清水溝溪等鄉內主要河川也都氾濫成災，尤其，北勢溪更是鹿谷鄉民賴以為生的自來水的水源，怎料，山洪爆發造成「二突路」地層滑動，長達百餘公尺的路面，如同地牛翻生般被撕裂，連帶架設在路旁的自來水管線也無一倖免，或被扯斷、或被落石壓破，造成永隆村800多戶、鳳凰村600多戶，合計1400多戶住家大停水。

鳳凰村長張學清、永隆村長李朋錫等人表示，「二突路」也是通往溪頭、杉林溪的要道，如今地層滑動造成交通中斷，村民絕對可以忍受繞道前往溪頭一帶田園工作，但沒有水叫他們如何生活？尤其，村民們打電話至水公司查詢何時能恢復供水，其員工竟說，「路修好便能修好管線」，傲慢的態度，令村民簡直氣急敗壞。

今日鹿谷鄉長黃東灝實地前往「二突路」會勘，看到整條道路柔腸寸斷，初估復建經費上千萬元以上，最快也要半年才能完成搶修，難怪民眾對水公司會如此反彈與不滿，隨即與水公司協調，希望能先架設臨時管線應急供水。

自來水司鹿谷營運所主任卓志楊說，近日來同仁為搶修各地受損的自來水管線，可說忙到徹夜未眠，才未注意應有的禮貌與態度，除向鄉親表達歉意以外，也允諾不等道路搶修，6日起針對「二突路」管線受損部分展開搶修，在未完成修復供水期間，除了派水車巡迴提供用水以外，也定點開放鹿谷淨水場24小時讓有需要的民眾前來取水。