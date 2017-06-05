彰銀分行舊址文資會會勘 都更權利人：盼如期都更

2017-06-05 23:22

〔記者張凱翔／台北報導〕彰化銀行北門分行舊址日前傳出已列入文化資產追蹤，卻未經相關程序就要進行都更，經文史工作者緊急提報後，文資委員會同提報人至延平北路進行會勘。部分文資委員表示，該建物是少見且特色保存完整的台灣戰後建築，但是否要列文資仍須文資審議大會決定；都更權利人會勘結束後表達意見，指該區都更已跑了10年，不論最後是否賦予文資身分都尊重委員意見，只希望能如期完成都更。

彰化銀行舊北門分行位於延平北路1段18號、20號，延平北路1段與鄭州路交叉口一帶，共13棟房子要都更，彰銀是其中1棟。都更從96年開始進行、106年6月權變計畫報核，不料文史學者發現該彰銀曾被北市文化局列冊具有文資潛力，便緊急提報文資申請。依去年新修《文資法》，經提報列冊的建物需於半年內於文資會議審議文資價值，若被列為古蹟整個都更事業計畫就得重送，若是歷史建築則有較多變通的保存方式、都更影響程度較小。

延平北路1段的都更權利人杜書仁說，從96年開始跑都更程序，中間都不知道彰銀有被文化局列冊，但既然現在要跑文資審議程序，權利人也都一切尊重委員專業，只盼望不管結果如何，都更程序都能如期完成、不要再拖下去。文化局表示，會勘後若無意外應會賦予文資身分，但也有部分委員有不同意見，之後會再辦理數次會勘，讓至少3分之2的委員看過再做決議。

另外，文化局也解釋，91年文化局委託6所有建築系的大專院校，普查有古蹟潛力的建築，雖然最後列冊1千多個建物，但當時標準十分寬鬆，因此列冊也不如現在審查嚴謹、僅具參考價值而沒有文資法令約束的效力。《文資法》去年7月修法後，經提報列冊的建物於半年內需排入文資會審議，程序就嚴謹很多，也才具有法令約束力。文化局已開始將當年名單與正在進行的都更案交叉比對，免得再度出現都更到一半卻可能遇上文化資產的問題。