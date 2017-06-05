札根水域安全 楊淑而毅然返鄉推廣救生

楊淑而指導仰漂技巧。（楊淑而提供）

2017-06-05 23:15

［記者陳賢義／台東報導］台灣慧行志工救生游泳會台東服務處主任楊淑而，原在台北工作，16年前加入慧行志工後，得知家鄉台東無人推廣救生，毅然拋下一切回鄉里，帶著各種救生器材、宣導影片，秉持著慧行救生格言「一旦學會救生，不會隨便輕生，還能隨時護生！」的理念，奔波於各學校、社區及團體單位扎根水域安全。

楊淑而說，救生無國界，是超越種族、性別、疆域等普世所認同的核心價值，日前帶領了1支年齡在6歲至15歲的「慧行救生和平小天使」，出國推廣水域安全教育，這群小天使利用課餘做有計畫的專業訓練，除了培養良好的游泳技巧，更培訓出精良的「救生之技」和高廣的「救生之品」。

10年來「慧行救生和平小天使」除了在台澎金馬四處巡迴公演，每年也到台東慧行盃後山分齡游泳錦標賽做救生示範表演，更遠赴中國北京水立方國家游泳中心、廣西柳州市游泳館、澳洲阿德雷德市「世界救生大賽」，在不同的水域環境做救生示範。

楊淑而說，在台東傳播熱愛生命，活出陽光、健康、美麗的人生10餘年，讓不少學童受惠，如在103年有4名小朋友前往太麻里海邊戲水，下水後卻遇浪溺水，驚險之際想起她曾教授過要放鬆的仰漂方法，因而自救成功，回校告知教師，校方震驚，更加重視救溺教育。