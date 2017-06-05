南市推雙語化服務 老外逛夜市嘛耶通！

2017-06-05 20:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市府第二官方語言辦公室表示，為打造台南成為國際化觀光城市，繼花園夜市之後，今年針對武聖夜市及永康鹽行夜市，輔導雙語化服務，讓外籍人士來台南逛夜市，點餐嘛耶通！

二官辦表示，南市英語友善夜市輔導計畫，由該二官辦、經發局市場處，以及南台科大應用英語系合作，協助夜市攤商製作、使用雙語菜單，讓外籍人士點餐時能進一步了解食材內容物，以營造英語友善環境。

二官辦表示，該輔導計畫由市場處協調夜市攤商參與，後續由南台科大應英系學生蒐集、查詢或翻譯菜名，完成後送至二官辦由外籍顧問康軒睿審核確認，再由二官辦印製，免費發送雙語菜單予攤商。

二官辦主任、市府副秘書長劉世忠表示，今年除邀請武聖夜市及永康鹽行夜市參與計畫外，也將花園夜市攤商的雙語菜單進行年度更新，為的就是要提供遊客耳目一新的雙語菜單。

此外，為建置雙語化環境，除了攤商必備的雙語菜單外，夜市也將因應不同的場地設備提供更多雙語化服務，例如播放每周英語句型，鼓勵攤商學習英語口說能力，或是播放英語歡迎詞，讓外籍遊客倍感親切。

二官辦強調，夜市雙語菜單的設置，除了方便外籍遊客點菜外，也鼓勵市民平日逛夜市時能多加利用，循序漸進地習慣雙語化的環境，期待市民未來都能輕鬆地向外籍友人介紹台南小吃。