| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
謠傳清境路斷10天內勿進 旅行業驚惶電話打不停 威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

南市推雙語化服務 老外逛夜市嘛耶通！

2017-06-05  20:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市府第二官方語言辦公室表示，為打造台南成為國際化觀光城市，繼花園夜市之後，今年針對武聖夜市及永康鹽行夜市，輔導雙語化服務，讓外籍人士來台南逛夜市，點餐嘛耶通！

二官辦表示，南市英語友善夜市輔導計畫，由該二官辦、經發局市場處，以及南台科大應用英語系合作，協助夜市攤商製作、使用雙語菜單，讓外籍人士點餐時能進一步了解食材內容物，以營造英語友善環境。

二官辦表示，該輔導計畫由市場處協調夜市攤商參與，後續由南台科大應英系學生蒐集、查詢或翻譯菜名，完成後送至二官辦由外籍顧問康軒睿審核確認，再由二官辦印製，免費發送雙語菜單予攤商。

二官辦主任、市府副秘書長劉世忠表示，今年除邀請武聖夜市及永康鹽行夜市參與計畫外，也將花園夜市攤商的雙語菜單進行年度更新，為的就是要提供遊客耳目一新的雙語菜單。

此外，為建置雙語化環境，除了攤商必備的雙語菜單外，夜市也將因應不同的場地設備提供更多雙語化服務，例如播放每周英語句型，鼓勵攤商學習英語口說能力，或是播放英語歡迎詞，讓外籍遊客倍感親切。

二官辦強調，夜市雙語菜單的設置，除了方便外籍遊客點菜外，也鼓勵市民平日逛夜市時能多加利用，循序漸進地習慣雙語化的環境，期待市民未來都能輕鬆地向外籍友人介紹台南小吃。

廣告
  • 南市輔導武聖夜市及永康鹽行夜市進行雙語化服務，讓老外來台南逛夜市，點餐嘛耶通！（南市府提供）

    南市輔導武聖夜市及永康鹽行夜市進行雙語化服務，讓老外來台南逛夜市，點餐嘛耶通！（南市府提供）

  • 南市協助夜市攤商製作、使用雙語菜單，讓外籍人士點餐時能進一步了解食材內容物。（南市府提供）

    南市協助夜市攤商製作、使用雙語菜單，讓外籍人士點餐時能進一步了解食材內容物。（南市府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夜市 雙語化
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：南市推雙語化服務 老外逛夜市嘛耶通！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.