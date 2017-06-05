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觀光局攜手日本山陽電鐵 「台灣號」奔馳大阪-姬路

Meet Colors!台灣號今起將在大阪站至姬路城站行駛。（觀光局提供）

2017-06-05  19:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕為了拉日本客來台旅遊，觀光局攜手日本山陽電鐵合作首輛「Meet Colors!台灣號」，將奔馳在大阪站到姬路站之間，車廂內外呈現包含台灣美食、購物、花卉等魅力，感受台灣繽紛面貌。

台灣號於今日正式在日本啟航，為期一年，也是觀光局的新魅力宣傳計畫之一，以發現「繽紛台灣」為概念，歡迎日本旅客來台旅遊，找尋自己心目中喜歡的台灣。觀光局指出這次推出「Meet Colors!台灣號」觀光彩繪電車，在配合山陽電鐵成立110週年，以及山陽電鐵與台灣鐵路管理局鐵道觀光乘車券交流合作計畫的契機下，透過車廂彩繪，讓乘客在車廂內感受台灣魅力。

觀光局表示，台灣號的車廂內將張貼我國觀光宣傳海報廣告，列車將行駛於大阪至姫路之間，自日本兵庫縣山陽電鐵姬路車站起運行，行經神戶、三宮、甲子園至阪神梅田站等人潮聚集大站，每日10班次（往返5次）、預計可吸引約80萬人次看到彩繪列車，另外也將於即起至明年6月在山陽電鐵沿線49個車站電子看板播出台灣觀光宣傳影片，也於6月14日至15日在沿線之阪神甲子園球場辦理「台灣日」活動，搭配持山陽電車1日劵可至台鐵兌換東北角一日劵等促銷。

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  • Meet Colors!台灣號今起將在大阪站至姬路城站行駛，呈現台灣特色。（觀光局提供）

    Meet Colors!台灣號今起將在大阪站至姬路城站行駛，呈現台灣特色。（觀光局提供）

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