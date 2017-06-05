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「南投白宮」徵主人！ 堅守「寧缺勿濫」原則

南投稅務出張所因白色外觀而有「南投白宮」美譽，縣府再釋出利多，盼如願完成委外招商經營。（記者謝介裕攝）

2017-06-05  21:35

〔記者謝介裕／南投報導〕素有「南投白宮」美譽的南投稅務出張所，因委外招標案不如預期，縣府在陷入「夾心餅乾」窘境後，遂決定免收3年營運權利金，希望祭出新的利多提高各界投標意願，早日完成委外營運工作。

南投稅務出張所係2樓建築，建於日治昭和11年（西元1936），迄今已有81年歷史，縣府斥資約2700萬元經費整修後，因白色外觀而有「南投白宮」之美譽，然而，美國白宮早已換新主人川普當家，但「南投白宮」主人在哪兒？迄今仍是未知數。

由於該委外招標案，從前年10月開始辦理，歷經4次流標，第5次雖標出，但得標商違約不經營，最終仍回到閒置的原點，也引來南投審計室「關切」，縣府幾經思考後，決定再放寬招商條件，尤以「營運權利金」方面最注目，原本業者年營業總收入1000萬元以下，須繳給縣府收0.5%的營運權利金；1000萬至1500萬之間1%，1500萬以上為1.5%，目前擬定的腹案，則是免收3年權利金。

儘管財政等相關單位覺得這樣的條件太過寬鬆，但文化局長林榮森說，「南投白宮」若一直閒置，不但民眾觀感不佳，且還須支付水電、環境打掃、除草管理等各項雜項支出，對縣府而言，都是減分，反之，若能如願完成委外經營，連同免地價稅、房屋稅條件的放寬，也都是值得。

不過，為避免廠商得標後毀約事件重演，「防擺爛條款」門檻，非但未放寬，還將履約保證金從最初的85萬元提高到100萬元，並註明一旦解約退款時也採分期歸還，並依促參法規定呈報中央，一旦獲准，便可重新辦理招商作業。

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