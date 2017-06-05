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「Good溜」7秒就花掉1個便當錢 柯文哲：會調降

2017-06-05  21:54

〔記者周彥妤／台北報導〕今年1月兒童新樂園「Good溜」溜滑梯啟用，從3樓的高度滑到1樓只需要短短7秒鐘，透過半透明滑道，園區風景一覽無遺，也是全台最高的戶外半透明溜滑梯，不少人趨之若鶩，爭相搭乘體驗，成為新亮點。

台北市長柯文哲今赴市政總質詢，市議員王閔生指出，為了讓小朋友開心7秒，就要收費80塊，等於一個便當錢就不翼而飛。王閩生認為，「Good溜」遊具是由北市府興建，應該研議降價，讓市民玩得開心，也不至於構成經濟負擔。柯回應，將會考量議員建議調整價錢。

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  • 「Good溜」溜滑梯玩一次僅7秒，卻要價80元，市議員建議市府調整價格。（圖擷自臺北市立兒童新樂園官網）

    「Good溜」溜滑梯玩一次僅7秒，卻要價80元，市議員建議市府調整價格。（圖擷自臺北市立兒童新樂園官網）

  • 台北市議會市政總質詢，台北市長柯文哲出席接受備詢，針對溜滑梯太貴，他承諾將會考量議員建議調整價錢。（記者王藝菘攝）

    台北市議會市政總質詢，台北市長柯文哲出席接受備詢，針對溜滑梯太貴，他承諾將會考量議員建議調整價錢。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： good溜 兒童新樂園 台北兒童新樂園 柯文哲 溜滑梯
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