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不再怕風吹雨淋 農委會推溫網設施種菜

豪雨成災，菜園泡水後，蔬菜只能作廢。（記者陳冠備翻攝）

2017-06-05  19:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕這波梅雨鋒面帶來破紀錄雨量，彰化農業產區傳來不少淹水災情，尤以葉菜類泡水情況最為嚴重，有農民指出，每當農作有所收成就遇天災來攪局，心血一直流失，生活快要撐不下去了。為預防天災，農委會今日在埤頭鄉舉辦溫網室設施推廣，並提供90萬至最高550萬元補助，希望能減輕災害。

溪州農民鐘翊禹表示，自己在濁水溪河床高灘地種植5分地大陸妹（萵苣）全遭水淹，其中大部份都是下禮拜就可以採收，結果攏總被老天先收走了，腳下只能踩著「水耕蔬菜」望天興嘆。

相較傳統農業虧損，埤頭鄉農民張世閔，因為搭設加強型簡易塑膠布溫室生產水耕蔬菜，3年來已經多次躲過颱風與大雨侵襲，每當農業受天災影響，他都能穩定出貨，年產量達到85公噸，已受到不少市場青睞。今日農糧署中區分署副分署長林美華在彰化縣長魏明谷陪同下，特地前往觀摩。

魏明谷表示，務農人看天吃穿，為讓農民經濟受到保障，縣府兩年來已向農糧署爭取7000多萬補助農民設置蔬菜溫網室設施，現今已有30公頃，就是希望能減輕颱風、大雨或寒害帶來的農作物傷害，同時也可以保存農產品的量，穩定市場價格。

對此鐘翊禹說，溫網室設施絕非萬能，自己於前年與去年也曾申請溫網室，一樣遭風雨無情擊垮，還負債百萬，希望政府在輔導農民時，應該投入相關保險機制配套，避免青農血本無歸又負債累累。

農業處表示，溫網室設施因風災造成毀損，去年梅姬颱風另有專案修復補助，農委會去年也已針對大型農業設施保險進行規劃，希望讓農民投資心血更有保障。

農委會研擬「設施型農業5年計畫」，補助農友搭設結構加強型溫網室設施，補助基準分別為加強型水平棚架網室，每公頃最高補助90萬元。簡易式塑膠布溫室（加強型），每公頃最高補助255萬元。捲揚式塑膠布溫室，每公頃最高補助450萬元。鋼骨結構加強型捲揚式塑膠布溫室，每公頃最高補助550萬元。詳情請洽各鄉鎮市農會。

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  • 濁水溪橋下水稻、西瓜等農作，遭暴漲溪水無情衝垮。（記者陳冠備攝）

    濁水溪橋下水稻、西瓜等農作，遭暴漲溪水無情衝垮。（記者陳冠備攝）

  • 彰化縣長魏明谷（左1）參觀農民張世閔（中）搭設的蔬菜溫室，對其設施穩固與生產品質不斷稱讚。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長魏明谷（左1）參觀農民張世閔（中）搭設的蔬菜溫室，對其設施穩固與生產品質不斷稱讚。（記者陳冠備攝）

  • 溪州農民鐘翊禹說，溫網室去年遭颱風吹垮，希望建立設施保險配套措施。（資料照，記者陳冠備攝）

    溪州農民鐘翊禹說，溫網室去年遭颱風吹垮，希望建立設施保險配套措施。（資料照，記者陳冠備攝）

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