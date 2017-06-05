台中沿街垃圾破袋檢查 首3日開出逾百勸導單

台中沿街垃圾破袋檢查，開出逾百勸導單。（環保局提供）

2017-06-05 21:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市7月起嚴格實施沿街垃圾破袋檢查，環保局訂6月為宣導期，首3日不定點進行破袋勸導，共開出109張勸導單，多是民眾回收分類不完全，提醒民眾留意資源回收物分類，以免受罰。

環保局去年進行垃圾車採樣發現，民眾丟棄的垃圾中有2成是可回收物及廚餘，為了提升回收率及垃圾減量，訂7月起正式啟動沿街垃圾破袋檢查，6月為勸導期不開罰。

為加強宣導，環保局6月起每日動員約486名稽查人員，在全市28個行政區同步展開破袋檢查，環保局指出，初步優先查核非透明塑膠袋，只要發現垃圾袋內含有3個以上應回收資源物即不合格，當場開出勸導單，另請民眾重新分類後丟置回收車。

環保局指出，首3日執行下來，在3372處破袋檢查，開立勸導單109件，多是分類不確實，垃圾袋中還是發現可回收的餐具或塑膠袋等。

環保局強調，6月勸導期同時也是加強民眾分類教育，提醒民眾包括鋁箔包、紙餐具等紙容器及寶特瓶等塑膠容器、鐵、鋁罐金屬容器及玻璃容器等，均是可回收的資源，須獨立於一般垃圾之外，盼民眾丟棄垃圾前能再多細心分類，落實垃圾從源頭減量。

環保局指出，沿街垃圾破袋檢查7月起正式執行，會以勸導為主、開罰為輔，希望協助民眾正確落實垃圾分類，但民眾若仍未落實分類且屢勸不聽者，將依違反廢棄物清理法規定開罰1200元至6000元。

另為避免影響垃圾車收運時程，各區清潔隊稽查人員均會事先前往收運點，在垃圾車抵達前對垃圾袋進行破袋檢查。

環保局指出，包括塑膠袋、保麗龍及廚餘等為加強宣導回收項目，可回收塑膠袋包括一般提袋、保鮮膜、水果網袋等PE塑膠袋，以及打包帶等PP塑膠袋，均可回收，不可回收塑膠袋則分為塑膠鋁箔、有金屬光澤等複合性材質包裝，例如洋芋片、泡麵包裝袋、洗衣精補充包等。