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靠苦練摸索 聽障生通過電腦乙級檢定

2017-06-05  22:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕雖然聽不見，但他們用數倍的努力證明自己的能力。

台中啟聰學校高三學生鍾騄震與林冠吟各因先天聽力神經發育不良而重度聽障，僅靠老師用手語融合多媒體資料教學及勤練法，理解電腦專業名詞及軟體特性，雙雙通過電腦軟體應用乙級檢定，更各錄取虎尾科大與朝陽科大，證明自己的能力。

台中啟聰為強化學生升學或就業競爭力，積極輔導學生考證照，畢業前至少均有丙級證照，資料處理科高三生鍾騄震與林冠吟卻希望能更上層樓挑戰乙級證照。

兩人的導師劉如美說，乙級證照是大學程度的考證關卡，搭配的操作軟體多達3種，一般生要通過已有極高難度，聽障生要突破難度更高。

尤其鍾騄震與林冠吟各因聽神經發育不良及基因突變而先天重度聽障，在無聲世界裡，少了語言詳細解說，多須自行揣摩摸索理解知識，電腦相關知識有不少專業名詞，學生理解更有難度，劉如美想出「綜合溝通法」教學。

包括運用多媒體視聽動態教學，搭配手語及黑板書寫等解說電腦軟體、公式特性，專業用語隔層手語翻譯，學生理解極有限，她就直接操做給學生看，再帶著學生勤練題目。

乙級證照考試有6大題組，每題組又有5小題，各自條件繁瑣，劉如美與另一名指導教師張翠瓊土法煉鋼，將小題再拆解成數個小範圍逐一突破，往往1個題組就要花費1個月的時間才能理解操作，若是複雜度高的題組，甚至要花上2個月。

兩人高二下起加緊練習，不料今年乙級考試時間較往年延後1個月，與攸關學生升學的大專校院身心障礙甄試僅相距1個月，兩人白天在學校勤練乙級考照，放學後再複習升學進度，雖面臨雙重壓力，卻咬牙苦練。

劉如美說，乙級檢定考試的扣分規定相當嚴格，一個步驟出錯，後續就兵敗如山倒，練習過程學生常出錯重來，兩人堅持到底雙雙通過電腦軟體應用乙級證照檢定，甄試也各錄取虎尾科大資管系與朝陽科大企管系。

鍾騄震與林冠吟說，過程最感困難的是一再理解後仍半知半解只能硬記，因想挑戰自己，沒想過放棄，「就是練到對為止」，現在倍有成就感。

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  • 重度聽障生鍾騄震（左一）、林冠吟克服障礙靠有限理解及勤練題目，雙雙通過電腦軟體應用的乙級證照。（記者蘇孟娟攝）

    重度聽障生鍾騄震（左一）、林冠吟克服障礙靠有限理解及勤練題目，雙雙通過電腦軟體應用的乙級證照。（記者蘇孟娟攝）

  • 重度聽障生鍾騄震（左一）、林冠吟克服障礙靠有限理解及勤練題目，雙雙通過電腦軟體應用的乙級證照。（記者蘇孟娟攝）

    重度聽障生鍾騄震（左一）、林冠吟克服障礙靠有限理解及勤練題目，雙雙通過電腦軟體應用的乙級證照。（記者蘇孟娟攝）

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