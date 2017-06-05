鶯歌公車僅4條路線 議員怨：不公平！

2017-06-05 21:36

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市鶯歌區近10萬人口，市區公車卻僅有4條路線，且多在鶯歌本地繞行，大眾運輸不便，造成鶯歌街道車滿為患，議員蘇有仁在議會質詢時，為鶯歌人抱怨不公平，要求增開鶯歌至台北市區的公車路線，交通局同意研擬。

鶯歌位處新北西端，若要到台北市中心，大眾運輸工具以火車為首選，行駛至台北車站的路程約30分，但尖峰時段常人滿為患，離峰時段班次間距長達20分鐘；若搭市區公車轉乘捷運，僅有1條路線行經板橋、2條路線行經土城的捷運站點，抵達台北車站至少耗時40分鐘。

鶯歌另有公路客運、新巴士等大眾運輸車種，共9條路線多圍繞在鶯歌本地及桃園、三峽，蘇有仁表示，鶯歌不僅是全市公車路線行駛範圍最小的地方，也是唯一市區公車未經台北市的區域，在地居民要到外地可說是寸步難行。

蘇有仁說，鶯歌人出入不便，在地居民與遊客多自行開車，造成鶯歌街上車潮壅擠，假日常有回堵交通惡況，相較之下，與鶯歌人口數相近的五股、泰山區，公車路線竟多達20條以上，市府應健全鶯歌公共運輸路網，增設跨市、跨區域的市區公車路線與快速公車。

交通局運輸管理科長蘇先知表示，由於鶯歌設有火車站，運輸效率較公車佳，居民到台北多以搭乘火車為主，因此過去未設置跨市路線，不過，往來鶯歌與永寧捷運站的「981路線捷運先導公車」，去年曾試辦部分班次擴大鶯歌服務範圍、增設5個站點，但搭載人次不多，甚至多為個位數而停辦，因此將請公車業者仔細評估新闢鶯歌至台北市公車路線的需求性。