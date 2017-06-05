| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國佛州金融區傳槍擊 包含槍手在內5人死亡
 首頁 > 生活

鶯歌公車僅4條路線 議員怨：不公平！

2017-06-05  21:36

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市鶯歌區近10萬人口，市區公車卻僅有4條路線，且多在鶯歌本地繞行，大眾運輸不便，造成鶯歌街道車滿為患，議員蘇有仁在議會質詢時，為鶯歌人抱怨不公平，要求增開鶯歌至台北市區的公車路線，交通局同意研擬。

鶯歌位處新北西端，若要到台北市中心，大眾運輸工具以火車為首選，行駛至台北車站的路程約30分，但尖峰時段常人滿為患，離峰時段班次間距長達20分鐘；若搭市區公車轉乘捷運，僅有1條路線行經板橋、2條路線行經土城的捷運站點，抵達台北車站至少耗時40分鐘。

鶯歌另有公路客運、新巴士等大眾運輸車種，共9條路線多圍繞在鶯歌本地及桃園、三峽，蘇有仁表示，鶯歌不僅是全市公車路線行駛範圍最小的地方，也是唯一市區公車未經台北市的區域，在地居民要到外地可說是寸步難行。

蘇有仁說，鶯歌人出入不便，在地居民與遊客多自行開車，造成鶯歌街上車潮壅擠，假日常有回堵交通惡況，相較之下，與鶯歌人口數相近的五股、泰山區，公車路線竟多達20條以上，市府應健全鶯歌公共運輸路網，增設跨市、跨區域的市區公車路線與快速公車。

交通局運輸管理科長蘇先知表示，由於鶯歌設有火車站，運輸效率較公車佳，居民到台北多以搭乘火車為主，因此過去未設置跨市路線，不過，往來鶯歌與永寧捷運站的「981路線捷運先導公車」，去年曾試辦部分班次擴大鶯歌服務範圍、增設5個站點，但搭載人次不多，甚至多為個位數而停辦，因此將請公車業者仔細評估新闢鶯歌至台北市公車路線的需求性。

廣告
  • 鶯歌市區公車路線僅有4條路線，尖峰時段車站排滿等待搭乘公車民眾。（記者張安蕎攝）

    鶯歌市區公車路線僅有4條路線，尖峰時段車站排滿等待搭乘公車民眾。（記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通 交通不便 公車 市區公車 鶯歌
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：鶯歌公車僅4條路線 議員怨：不公平！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.