泡水水稻發芽 稻農搶收 農會：三思

水稻倒伏，農民搶收。（記者詹士弘攝）

2017-06-05 19:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕梅雨造成雲林不少水稻倒伏、泡水，部分稻穀開始發芽，稻農為減少損失，從外縣市調來收割機搶收，有些水稻甚至提早10天收成；農會則表示，水稻如果含水量偏高，成熟度不足，勉強收割會影響稻米品質及價格，希望稻農三思而行。

連續三天豪雨，造成雲林各地淹水嚴重，其中一期水稻浸水、倒伏面積約756公頃，其中不少稻穗已開始發芽，天氣放晴後，雖然稻田依仍泥濘，但不少農民耽心稻穀會持續發芽，也擔心雨繼續下，有人遠從宜蘭、桃園等外地調收割機至雲林搶收水稻。

「稻子已經倒伏長芽，雖然還得10天稻子才熟透，但還是得搶收。」老農賴秋榮無奈的表示，明知道太早收割，但不搶收真的不行；一旁的王姓農婦也在巡視稻田，田中部分水稻被灌溉溝渠沖出的雜物壓壞了，她表示，現在收割機調都調不到，不然她也想趕快收割。

有稻農表示，知道水稻再放幾天會更成熟，品質會更好，但天氣實在難以預測，加上收割機僧多粥少，如果再下大雨，恐搶都搶不到，所以見天氣放晴，溼度比較低，水稻能先搶收就搶收。

西螺農會埔心辦公室主任王楓表示，搶收的水稻，會因熟度不足，品質較差，烘乾的折損率也偏高，市場接受度也較差；半熟的稻子就算泡水，也不見的會發芽，希望農民多點耐心，天氣已經回穩，等稻子成熟再收割。