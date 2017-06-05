| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
謠傳清境路斷10天內勿進 旅行業驚惶電話打不停 威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

泡水水稻發芽 稻農搶收 農會：三思

水稻倒伏，農民搶收。（記者詹士弘攝）

2017-06-05  19:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕梅雨造成雲林不少水稻倒伏、泡水，部分稻穀開始發芽，稻農為減少損失，從外縣市調來收割機搶收，有些水稻甚至提早10天收成；農會則表示，水稻如果含水量偏高，成熟度不足，勉強收割會影響稻米品質及價格，希望稻農三思而行。

連續三天豪雨，造成雲林各地淹水嚴重，其中一期水稻浸水、倒伏面積約756公頃，其中不少稻穗已開始發芽，天氣放晴後，雖然稻田依仍泥濘，但不少農民耽心稻穀會持續發芽，也擔心雨繼續下，有人遠從宜蘭、桃園等外地調收割機至雲林搶收水稻。

「稻子已經倒伏長芽，雖然還得10天稻子才熟透，但還是得搶收。」老農賴秋榮無奈的表示，明知道太早收割，但不搶收真的不行；一旁的王姓農婦也在巡視稻田，田中部分水稻被灌溉溝渠沖出的雜物壓壞了，她表示，現在收割機調都調不到，不然她也想趕快收割。

有稻農表示，知道水稻再放幾天會更成熟，品質會更好，但天氣實在難以預測，加上收割機僧多粥少，如果再下大雨，恐搶都搶不到，所以見天氣放晴，溼度比較低，水稻能先搶收就搶收。

西螺農會埔心辦公室主任王楓表示，搶收的水稻，會因熟度不足，品質較差，烘乾的折損率也偏高，市場接受度也較差；半熟的稻子就算泡水，也不見的會發芽，希望農民多點耐心，天氣已經回穩，等稻子成熟再收割。

廣告
  • 賴秋榮從台中調來收割機，搶收水稻。（記者詹士弘攝）

    賴秋榮從台中調來收割機，搶收水稻。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搶收 水稻發芽 泡水 稻農 農會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：泡水水稻發芽 稻農搶收 農會：三思


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.