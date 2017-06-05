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推動綠色生產鏈 歐萊德奪國家環境教育獎特優

2017-06-05  22:43

［記者陳昀／桃園報導］第五屆國家環境教育獎今天揭曉結果，代表桃園市競逐的歐萊德公司獲得特優，水生植物專家吳聲昱、將環保意識融入生活的大溪區中興國小獲得優等，這是桃園首次在該獎項拿到特優。

歐萊德以美髮類產品起家，強調採用天然植物作為原料，且長期推動「綠色生產鏈」，從上游的產品製作，到下游的瓶罐回收都堅持環保精神，最為人津津樂道的，就是將瓶子埋進土裡可長出相思樹，業者還推動淨灘、熄燈等環境教育，是知名的「綠色企業」。

吳聲昱是台灣著名的水生植物專家，數十年來致力維護各種珍稀植物，成功復育台灣特有種「萍蓬草」，也到五十多所國中小進行生態教學，並因應各地污染特性的不同，將不同植物運用在溪流生態、濕地淨化、污水處理等層面，在學界、實務界都受到肯定。

「沒有環境意識的學校，只是一座水泥森林！」中興國小校長郭秋月表示，校方以環境教育為發展主軸，校內設有太陽能光電板、風力發電、雨水回收再利用系統、光電教室、樹屋等，要將環境意識融入學童生活，並落實魚菜共生、腳踏車果汁機、落葉堆肥等環保教育。

桃園市環保局長沈志修表示，三組入圍者長期推展環境教育，因此積極邀請參賽，希望民眾能藉此體認到，「環境友善」不只是口號，是值得實行的生活方式，未來環保局將透過產官學的合作方式，持續經營桃園市的環境教育。

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  • 歐萊德被譽為「綠色企業」，且推動淨灘、熄燈等環境教育。（記者陳昀攝）

    歐萊德被譽為「綠色企業」，且推動淨灘、熄燈等環境教育。（記者陳昀攝）

  • 吳聲昱成功復育台灣特有種「萍蓬草」，也到五十多所國中小進行生態教學。（記者陳昀攝）

    吳聲昱成功復育台灣特有種「萍蓬草」，也到五十多所國中小進行生態教學。（記者陳昀攝）

  • 中興國小將環境意識融入學童生活，此為校內的大樹屋。（記者陳昀攝）

    中興國小將環境意識融入學童生活，此為校內的大樹屋。（記者陳昀攝）

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