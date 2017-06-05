| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
謠傳清境路斷10天內勿進 旅行業驚惶電話打不停 威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

南投下「石頭雨」？ 暴雨後街道土石堆積如山

南投縣信義鄉明德市區道路兩旁土石堆積如山，引發外界下石頭雨的聯想。（記者謝介裕攝）

2017-06-05  21:00

〔記者謝介裕／南投報導〕今日天氣轉晴，南投縣信義鄉民展開環境整理工作，結果之前因暴雨引發土石流侵襲，導致明德市區對外唯一孔道台21線新中橫公路，長達約500公尺的路段，彷彿變成1條泥漿河，在官民同心協力下，新中橫公路已全部搶通，但公所、警政、戶政等機關所在的明德市區道路兩旁清出的砂土、礫石，約有半層樓高度，初估達2000噸以上，讓外界不禁誤以為是下起「石頭雨？」，此次受創之嚴重，可見一斑。

公路總局信義工務段副段長廖瑞仕指出，明德市區活動中心附近有3條野溪，此次強大雨勢挾帶土石流來襲，加上只有1條排水系統，目前該段也擬定改善腹案，一是加強既有大排排水功能，二是民眾提供用地增設排水系統，以便將雨水導引排出陳有蘭溪，減少水患發生，但能否成行，須視民眾配合提供用地的意願而定。

儘管新中橫公路從明德市區至國家公園塔塔加遊客中心，全線均已搶通，至少能維持單線通車，但因氣候不穩，公路總局信義工務段基於慎重起見，除派大型機具進行落石清理維持交通順暢以外，也宣布下午5時30分起展開交通管制，禁止人車進出，直至隔日上午7時才解禁，希望民眾能遵守，避免意外發生。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 106年62豪雨 南投 豪雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：南投下「石頭雨」？ 暴雨後街道土石堆積如山


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.