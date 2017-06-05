南投下「石頭雨」？ 暴雨後街道土石堆積如山

南投縣信義鄉明德市區道路兩旁土石堆積如山，引發外界下石頭雨的聯想。（記者謝介裕攝）

2017-06-05 21:00

〔記者謝介裕／南投報導〕今日天氣轉晴，南投縣信義鄉民展開環境整理工作，結果之前因暴雨引發土石流侵襲，導致明德市區對外唯一孔道台21線新中橫公路，長達約500公尺的路段，彷彿變成1條泥漿河，在官民同心協力下，新中橫公路已全部搶通，但公所、警政、戶政等機關所在的明德市區道路兩旁清出的砂土、礫石，約有半層樓高度，初估達2000噸以上，讓外界不禁誤以為是下起「石頭雨？」，此次受創之嚴重，可見一斑。

公路總局信義工務段副段長廖瑞仕指出，明德市區活動中心附近有3條野溪，此次強大雨勢挾帶土石流來襲，加上只有1條排水系統，目前該段也擬定改善腹案，一是加強既有大排排水功能，二是民眾提供用地增設排水系統，以便將雨水導引排出陳有蘭溪，減少水患發生，但能否成行，須視民眾配合提供用地的意願而定。

儘管新中橫公路從明德市區至國家公園塔塔加遊客中心，全線均已搶通，至少能維持單線通車，但因氣候不穩，公路總局信義工務段基於慎重起見，除派大型機具進行落石清理維持交通順暢以外，也宣布下午5時30分起展開交通管制，禁止人車進出，直至隔日上午7時才解禁，希望民眾能遵守，避免意外發生。