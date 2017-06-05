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台三線觸口段土石滑落搶通 明可望恢復雙向通車

新光路被土石覆蓋，觸口聚落對外交通受阻。（記者詹士弘攝）

2017-06-05  21:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內台三線觸口段因邊坡土石崩落近3000立方米，上週六林內往竹山交通一度中斷，經公路總局積極搶通，預計週二恢復雙向通車，5天內完成所有土石清運；林務局也將以一週時間確定土石崩落原因，並思考以最適合的工法進行水土保持工程。

林內鄉長張維崢表示，台三線觸口段土石滑落，約有百公尺路面被土石覆蓋，林北村觸口聚落接台三線的新光路也被土石覆蓋，交通中斷，公路總局表示，今天會全力趕工，讓台三線與新光路恢復正常通車；村民則表示，50年來從未見過台三線觸口段有如此嚴重的邊坡土石滑落現象，真是嚇死人。

公路總局斗南工務段長李幹棋表示，現場落石量近3000立方米，工作人員會全面加班，希望在明天恢復台三線雙向通車，但因大量土石也覆蓋邊坡及附近排水溝渠，恐需4到5天才能全部清理落石。

林務局南投林區管理處副處長陳燿也表示，將以一週的時間，了解土石崩落的原因及來源，選擇比較可行的方式來治理山坡地，他表示，由於邊坡很陡，又沒有進出道路，大型機具如果任意進入，恐造成更大的擾動，所以各方面都要仔細評估。

立委劉建國表示，50年來最大的觸口邊坡土石崩落事件，一定要追根究柢，查清楚事故原因，從治理面徹底解決，各單位面對極端氣候、氣候變遷，也必須有的新思維。

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  • 台三線目前維持單向通車，盼明天可以雙向搶通。（記者詹士弘攝）

    台三線目前維持單向通車，盼明天可以雙向搶通。（記者詹士弘攝）

  • 台三線目前維持單向通車，盼明天可以雙向搶通。（記者詹士弘攝）

    台三線目前維持單向通車，盼明天可以雙向搶通。（記者詹士弘攝）

  • 官員討論如搶修道路及復建邊坡。（記者詹士弘攝）

    官員討論如搶修道路及復建邊坡。（記者詹士弘攝）

  • 官員討論如搶修道路及復建邊坡。（記者詹士弘攝）

    官員討論如搶修道路及復建邊坡。（記者詹士弘攝）

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