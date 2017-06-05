「鹿港金銀廳」有解？ 地方提議遷到舊鹿港溪旁

鹿港金銀廳已登錄為歷史建築。（資料照，記者劉曉欣攝）

2017-06-05 19:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鹿港金銀廳」有解？去年登錄為歷史建築的「鹿港金銀廳」，目前土地所有權人正與彰化縣文化局提起行政訴訟，有地方人士提議「把金銀廳遷到舊鹿港溪旁」，讓「金銀廳」可以在舊鹿港溪綻放光芒！

鹿港鎮長黃振彥表示，基於保存文化資產的立場，地方也都樂見「鹿港金銀廳」能夠有完善規劃，如果遷移是多數民意的支持，鎮公所願意來啟動遷移相關作業程序。

「鹿港金銀廳」地主友人表示，目前地主正與官方在打行政訴訟，金銀廳所在的土地百分之百地主所有，建物則是大約9成地主持有，如果能夠遷移的話，地主會樂見其成。

彰化縣文化局長陳文彬強調，如果鹿港鎮公所要提出遷移計畫，必須先找到合宜的基地，同時由專家學者來做成評估報告書，再送到文資大會審查。

陳文彬表示，如果是現地保存，從調查研究到規劃設計，到發包修復，所需時間大約是5年左右，如果地方有遷移到舊鹿港溪的意見，希望能以溝通為前提，在原貌、空間保存、地理條件上都能夠與地方進行討論。

而當時發起「鹿港金銀廳」搶救運動的保鹿協會表示，該協會的立場仍是金銀廳原地保留，並希望文化局能再更進一步與現地主協商，同時彰化縣政府應將金銀廳一併納入鹿港國家歷史風景區進行整體規劃，共創官民兩方雙贏局面；至於地方居民有其他保留方式的想像，保鹿也予以尊重，並期待達到更多層面的社會溝通。

鹿港「金銀廳」興建於1935年，是鹿港著名「8景12勝」之一，其中「金銀格扇」出自薪傳獎木雕大師李松林之手，也是日治時期台灣中部地區富商宅邸的精緻典範。

鹿港金銀廳前年因古厝土地易主，鹿港文史與公民團體發起搶救運動，去年登錄為「歷史建築」，當時地主代表認為「金銀廳」早已成廢墟，保存價值已失，後來地主提出行政訴訟，認為官方應該只登錄「金銀廳」建物所在面積，而不是把同地號的土地都一併登錄，影響地主權益。