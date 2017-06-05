雲林第一監獄重油外洩 百公頃農田成「油田」

雲林第一監獄重油外洩污染鄰近稻田，稻作根部黑了一大截。（記者黃淑莉攝）

2017-06-05 18:51

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林虎尾興南里與斗南新崙里交界處近百公頃農田傳出遭重油污染，民眾以為有不肖業者趁水患偷排廢油，污染源竟是雲林第一監獄的重油外洩，雲林縣環保局今天接獲民眾通報到場，緊急以攔油索、吸油棉攔，避免重油污染擴大。

今天中午有民眾開車行經斗南新崙里往虎尾興南里產業道路聞到濃濃油味，下車查看發現路旁的農田遭污染，農田變成「油田」，全部稻作根部都卡一層油污。

環保局接獲民眾通報，下午4點前往現場查看，雲林縣議員蔡東富、斗南鎮民代表會主席沈暉勛、副主席陳青龍得知也前往現場關切，全部人下車看到整片稻田變油田，稻作根部黑了一大截，整條灌溉溝渠水面也都是油污，直呼太離譜，質疑有不肖業者利用水患偷排廢油。

環保局人員沿著油污追查污染源，並緊急通知相關人員攜帶攔油索、吸油棉等工具到場攔污，一旁一位農民正在清理稻田污油，她指出，污染源是上游的雲林第一監獄。

就在這同時，環保局人員才接到第一監獄的通報，指監獄廚房屋頂重油槽在4日清晨4點半左右遭雷擊，甲種低硫油外洩，加上大雨流入監獄排水道，造成重油順著水溝流溢入一旁農田。

獄方人員表示，因第一次遇到這樣「天災」意外，不知要通報環保局，直到今天下午與受災地主溝通協調後，才通報環保局。

現場除了排水溝旁農田受污染，就連溝渠對面的農田也被污染，民眾憂心重油隨著大水四處飄流，受害農田恐有近百公頃。

環保局副局長張喬維指出，環保局人員現場做緊急處置、採水樣及拍照存證，並將依水污染防治制第28條，未在3小時內通報，處置1萬至600萬元，並將進一步清查受污染農田面積。