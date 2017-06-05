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幽靈漁網！ 高雄海底清出4百公斤

廢漁網纏繞岩礁情形。（高雄市府提供）

2017-06-05  19:56

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市執行海底垃圾清除作業，竟清出4百多公斤廢棄漁網，被環保人士稱為「幽靈漁網」，凸顯漁民濫捕棄置現狀。

高雄市海洋局專員從今年4月18日起持續1個多月，派潛水人員到12個人工魚礁清除垃圾，發現漁網覆蓋岩礁破壞底棲生態，魚蝦無法棲息、取食，珊瑚也不能附著，而因沿岸以沙岸為主，保特瓶等塑膠廢棄物不易附著，超過半數垃圾都為廢棄漁網。

幽靈漁網主要為底拖漁業棄置，廢網覆蓋礁岩，曾發生纏死海龜、鯨豚等生物個案，早在1989年簡又新擔任環保署長時代，即曾發動「海豹行動」委託中華民國潛水協會清除。

高雄市海洋局長王端仁表示，漁網附著人工漁礁情形在林園等外海發生，長期配合環保署淨灘、清除海洋垃圾作業，今年底前將有20場清除沿近海海底垃圾活動，民眾越來越重視海洋生態，加強政府執行公權力決心。

漁業署副署長黃鴻燕說，長期宣導漁網不要棄置海底，但漁民遵守度不高，會說「不是我丟的」，很難罰，增加取締困難，先前曾補助各縣市漁港清淤經費，另外，這個月以來主管會報多次提到，將配合環保署加強規範力道。

環保署為響應本週8日「世界海洋日」，原訂週日（4日）串聯全國19個臨海縣市共同辦理「海底垃圾清除總動員」淨海活動，因雨取消。根據署方資料，塑膠袋、塑膠微粒等海漂廢棄物件佔約70%，像高雄沿岸廢棄漁網問題較少被重視。

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  • 岩礁遭廢漁網纏繞。（高雄市府提供）

    岩礁遭廢漁網纏繞。（高雄市府提供）

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