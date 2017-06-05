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驗光人員特考 衛福部允諾補發暫准應考資格

2017-06-05  20:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕驗光人員特考10日將首次舉辦，報考人數約有2萬人，但至今還有1350位考生有准考證，卻沒拿到應考資格證明，立委何欣純今天說，多次要求衛福部提出補救措施，已獲允諾補發暫准應考資格，讓考生先考試再補件。

衛福部去年公告實施《驗光人員法》，驗光人員特考將從今年起連辦5年，通過者資格永久有效；沒通過者，自2026年起不得執業。今年特考定6月10日舉辦，衛福部負責考生資格審查，考選部主辦考試作業。

何欣純接獲驗光人員陳情指出，自去年底就寄資料給衛福部審查，但到現在都沒收到應考資格證明；或者被通知補件後照辦，卻仍被通知缺件導致資格不符，擔心尚未取得應考資格證明，無法應考，影響日後生計。

何欣純表示，這次報考人數約有2萬人，至今還有1350位考生有准考證，卻還沒有拿到應考資格證明，衛福部也沒任何的說明，曾多次要求衛福部查明原因，立即提出補救措施，避免影響考生權益。

衛福部說，只要在規定日期（105.12.29）前向衛福部提出資格證明申請，並已完成考選部報名程序的考生，都會發暫准資格證明，9日前會陸續發出，考生都可以參加10日的考試，但在7月10日前要完成補件，才能取得正式資格證明。

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  • 驗光人員特考有上千名考生沒拿到應考資格證明，經立委何欣純協調，衛福部允諾補發暫准應考資格。（立委何欣服務處提供）

    驗光人員特考有上千名考生沒拿到應考資格證明，經立委何欣純協調，衛福部允諾補發暫准應考資格。（立委何欣服務處提供）

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相關關鍵字： 准考證 應考資格證明 特考 衛福部 驗光人員法
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