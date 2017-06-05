彰化部分地區停水、減壓供水 影響6萬戶

2017-06-05 18:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕自來水公司今晚緊急通知，由於持續豪大雨造成台中原水濁度飆升，支援彰化系統供水減量，造成壓力降低彰化市需減壓供水，而部分管線末端地區停水，全縣約有6萬戶受影響，水公司預計後天（7日）上午9時起恢復供水，若原水濁度提早降低，也會提早正常供水。

水公司表示，停水地區包括彰化市的大竹、福山、竹中、三村、牛埔、台鳳、香山、田中、竹巷、快官、福田、石牌、安溪、國聖、中庄、復興、茄苳、寶廍、茄南、和調、阿夷、古夷、、中正、陽明、中山、龍山等里鄰，還有和美鎮的竹圍、中圍、中寮、糖友、犁盛等里鄰，以及縣內管線末端較高的地區。

水公司指出，後天恢復供水初期，水質水量可能較為不穩定，提醒用戶應將水煮沸後才能飲用，相關停水諮詢可洽詢彰化給水廠（04）7353883、 彰化服務所（04）7238015、服務專線1910。

因應部分地區停水和減壓供水，水公司在彰化市設置12處臨時加水站，方便民眾儲水備用，臨時加水站地點包括自來水公司第11區管理處門口右側、延平公園（秀傳腫瘤大門對面）、建寶里、彰化縣政府（停車場旁）、泰和派出所、弘鑫生鮮超市、彰化高工（公路局後面康樂公司停車場）、泰和國小、玉皇宮、7-11彰德門市、廣鳯宮、高學忠門前（彰南路1段99號）、陽明國中前（彰化市立幼兒園旁）。