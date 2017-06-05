| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳警匪追逐 警連開13槍逮人 今天第7國！ 馬爾地夫宣布與卡達斷交 中職》開氣象預報新頁 氣象局攜手職棒做天氣預測
 首頁 > 生活

彰化部分地區停水、減壓供水 影響6萬戶

2017-06-05  18:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕自來水公司今晚緊急通知，由於持續豪大雨造成台中原水濁度飆升，支援彰化系統供水減量，造成壓力降低彰化市需減壓供水，而部分管線末端地區停水，全縣約有6萬戶受影響，水公司預計後天（7日）上午9時起恢復供水，若原水濁度提早降低，也會提早正常供水。

水公司表示，停水地區包括彰化市的大竹、福山、竹中、三村、牛埔、台鳳、香山、田中、竹巷、快官、福田、石牌、安溪、國聖、中庄、復興、茄苳、寶廍、茄南、和調、阿夷、古夷、、中正、陽明、中山、龍山等里鄰，還有和美鎮的竹圍、中圍、中寮、糖友、犁盛等里鄰，以及縣內管線末端較高的地區。

水公司指出，後天恢復供水初期，水質水量可能較為不穩定，提醒用戶應將水煮沸後才能飲用，相關停水諮詢可洽詢彰化給水廠（04）7353883、 彰化服務所（04）7238015、服務專線1910。

因應部分地區停水和減壓供水，水公司在彰化市設置12處臨時加水站，方便民眾儲水備用，臨時加水站地點包括自來水公司第11區管理處門口右側、延平公園（秀傳腫瘤大門對面）、建寶里、彰化縣政府（停車場旁）、泰和派出所、弘鑫生鮮超市、彰化高工（公路局後面康樂公司停車場）、泰和國小、玉皇宮、7-11彰德門市、廣鳯宮、高學忠門前（彰南路1段99號）、陽明國中前（彰化市立幼兒園旁）。

廣告
  • 水公司在彰化市區設12處臨時加水站，方便用戶儲水備用。（記者張聰秋攝）

    水公司在彰化市區設12處臨時加水站，方便用戶儲水備用。（記者張聰秋攝）

  • 水公司提醒民眾，大雨過後自來水原水變濁，民眾用水一定要煮沸後再飲用。（記者張聰秋攝）

    水公司提醒民眾，大雨過後自來水原水變濁，民眾用水一定要煮沸後再飲用。（記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 106年62豪雨 彰化 自來水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：彰化部分地區停水、減壓供水 影響6萬戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.