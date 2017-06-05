6年前已南向 莊周文建議南向台商要跟王室合作

2017-06-05 22:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市新旺獅子會創會會長、新旺國際集團總裁莊周文早在6年前就已南向，他表示，政府現在才南向發展有點晚，並建議台商想要南向，要跟王室合作，才能安全且有效率。

莊周文早期在台灣從事業務的工作，之後前往中國從事電解水連鎖店，6年前則看中東協土地開發的市場，因此前往緬甸發展，展開土地開發，並努力建立人脈。

但是剛好緬甸新政府上台，人脈完全使不上力，莊周文只好先放棄緬甸市場，前往寮國發展，遇到在東南亞很有影響力、清朝皇族後裔愛新覺羅 毓昊，而雙方更合資成立中天資本控股公司，而毓昊則是最大的股東。

而愛新覺羅 毓昊的妻子出身寮國貴族，而毓昊又是清室後裔，在今年的5月20日才被印尼皇族冊封為王子，很多台商都前往觀禮。

而莊周文積極往東協發展，與皇室建立很好的關係，不但在2015年11月被馬來西亞冊封為拿督，今年5月20日跟毓昊同一天在印尼被冊封，被冊封為印尼皇室成員。

6年來，莊周文建立東協各國王室良好關係，並積極展開土地開發，目前正進行寮國及馬來西亞土地開發，在寮國正進行寮國東盟工業園區及中央商貿園特區的土地開發，在馬來西亞開發麻六甲大學花園城及在吉隆坡興建中天資本控股公司的辦公大樓，要成為該公司的總部。

此外，因為中天資本控股公司還要在印尼峇里島興建大皇宮酒店，要做為國王及整個皇室到巴峇里下榻的飯店。

莊周文表示，政府目前正推新南向政策，但他覺得已有點晚，因為世界兩大國中國及美國早已南向，而日、韓兩國也在近幾年朝南向發展。

莊周文建議，政府應該以台灣經濟發展為重，不應太過重視政治，若太重視政治，會影響台灣經濟發展，這是身為台商在國際上打拼的感受。