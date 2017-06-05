蘇花本周起假日白天全線放行 不實施封路管制

本周末起蘇花公路假日白天放行。（記者簡惠茹攝）

2017-06-05 18:02

［記者簡惠茹／宜蘭報導］蘇花公路112.6k搶修告一段落，原本蘇澳到東澳路段管制通行，公路總局考量目前邊坡狀況相對穩定，加上例假日車輛使用蘇花公路較頻繁，因此本周起假日白天將不管制通行，白天上午6點到晚上6點車輛都能通過。

蘇花公路台9線112.6k九宮里路段，在5月28日發生坍方落石雙向阻斷後，公路總局採取貨櫃工法等搶災策略，並在5月31日下午4點搶通，目前採取每日放行3個時段，讓車輛通行，包含上午6點到9點、12點到13點、下午4點到6點。

而從本周假日開始，假日白天將不管制。公路總局南澳工務段表示，目前搶修已經告一段落，考慮到假日車輛較多，因此從這週假日開始，白天上午6點到晚上6點之間不管制路段，會在災害路段前、中、後安排人員全程監看交管，確保用路人行車安全。

公路總局指出，為降低九宮里路段搶災對蘇花公路改善計畫之工程影響，調整搶災期間，南端管制點台9線119.6k（東澳橋），將視天候及邊坡穩定狀況，機動調整北移至113k或116k附近，以避免東澳端因等候通行車輛回堵於北上車道上，影響蘇花改工程車輛及民眾通行，北端管制點台9線104.7 k蘇花公路起點，也會機動調整北移到105.4k附近，以避免蘇澳端因等候通行車輛回堵於蘇澳街道上。