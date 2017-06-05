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「南向」的機會在哪裡？ 專家這麼說...

2017-06-05  20:59

〔記者蔡清華／高雄報導〕泰國究竟有什麼魅力，能在去年吸引3258萬人次外籍旅客造訪？泰國貿易經濟辦事處代表畢倫、知名旅遊生活美學作家溫士凱，受邀出席泰國文化論壇指出，泰國將自身與他國文化巧妙結合，於觀光、設計、流行時尚等發揮得淋漓盡致，創造既驚艷又龐大的美學經濟，值得台灣學習。

高雄大學舉辦「2017年泰國文化論壇」，邀請泰國駐台代表畢倫、姊妹校泰國朱拉隆功大學教授Suradech Chotiudompant、旅遊作家溫士凱，以及東亞語文學系泰語講師潘婉玲等產官學界人士，從不同面向發表觀點。

溫士凱指出，泰國9度獲選「世界最佳旅遊國家」、「世界最佳旅遊城市（曼谷、清邁）」等榮銜，去年更吸引3200多萬人次觀光客，創造1.62兆泰銖外匯收益，成功關鍵是從政府到民間總動員，傾力創造「不可取代的辨識美學」，善用自身豐富文化底蘊，再吸收他國元素，打造高識別度泰式魅力。

畢倫表示，去年雙方貿易額達106億美元，泰國出口到台灣33.7億美元，自台灣進口72.3億美元，台灣對泰國順差38.6億美元，是泰國第11大貿易國，但為第三大外資來源，主因台商投資超過50年，總投資金額141億美元，僅次日本、美國。

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  • 旅遊作家溫士凱談泰國經驗。（記者蔡清華攝）

    旅遊作家溫士凱談泰國經驗。（記者蔡清華攝）

  • 高大校長贈紀念品給泰國貿易經濟辦事處代表畢倫（右）（記者蔡清華攝）

    高大校長贈紀念品給泰國貿易經濟辦事處代表畢倫（右）（記者蔡清華攝）

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