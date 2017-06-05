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不濫捕、不撲殺 毛小孩從山區流浪到平地爆增

2017-06-05  19:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年2月6日開始，全國公立動物收容所實施動物收容零撲殺政策，彰化縣因而順勢推動精準捕捉策略，需經檢舉民眾指認，具攻擊性和威脅性的犬隻才執行捕捉，與過去有民眾通報，只要犬隻戶外活動無人認領，視同流浪犬當場捕捉，2項政策同軌進行4個月迄今，市區人行道、車道出現越來越多的「毛小孩」，人狗爭道潛藏衝突和安全的隱憂。

不少民眾發現，八卦山彰化市東外環山區產業道路一帶，以往是流浪犬隻出沒較為頻繁的區域，最近幾個月來，犬隻棲息區域，逐漸由山區移往平地市區，彰化市公所、彰化女中前光復路一帶，以及縣府大門中山路段和側門前南郭路段，還有永樂街商圈，常常出現成群狗兒。

晴天大太陽，狗兒懶洋洋趴在人行道或機車道、慢車道，路人或騎士經過需提高警覺，以防萬一，吳姓民眾說，騎士擔心狗兒突然吠叫或追趕機車，發生意外，能避開就儘量避開。

上課搭火車通勤的林姓學生，幾乎天天要經過光復路，她說，馬路狗兒比以往增加，很多都是米克斯混種，多數個性溫馴、長得可愛，因為被主人棄養而流浪在外，讓人憐憫。

也有動保人士指出，零撲殺政策上路代表狗的地位提高，狗是生命的獨立體，可以當人類的好朋友、和平共處，就看民眾如何看待牠們。

根據彰化縣動物防疫所統計，員林流浪狗中途之家可容納161犬隻，目前收容133隻，預留28個空間，而彰化縣比照台南市精準捕捉犬隻的作法，民眾舉報動防所實地訪查，有20個民眾簽名舉證，證明該犬隻具攻擊性，動防所委由當地清潔隊員協助捕捉。

動防所動物保護課人員表示，過去狗被視同「垃圾」，民眾舉報不分會不會咬人或是不是棄養，清潔隊一律捕捉，現在動保意識高漲，狗地位大幅提高，在避免濫捕或抓錯犬隻，傷害犬隻生命權，目前需由民眾指認並確認，才會捕捉具威脅性會咬人的犬隻。

動保課人員指出，為狗兒植入晶片和結紮，不失為減少流浪犬的方法之一，去年動防所已為441隻犬隻結紮，今年相關計畫持續進行中，希望飼主配合政策推動，替狗兒植入晶片並結紮。

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  • 毛小孩成群過馬路，彰化市區街頭常見。（記者張聰秋攝）

    毛小孩成群過馬路，彰化市區街頭常見。（記者張聰秋攝）

  • 毛小孩趴在人行道旁的階梯和磁磚步道。（記者張聰秋攝）

    毛小孩趴在人行道旁的階梯和磁磚步道。（記者張聰秋攝）

  • 今年2月零撲殺政策和精準捕捉計畫推動至今，彰化市區街道毛小孩流浪在外有增加趨勢，（記者張聰秋攝）

    今年2月零撲殺政策和精準捕捉計畫推動至今，彰化市區街道毛小孩流浪在外有增加趨勢，（記者張聰秋攝）

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