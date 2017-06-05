| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
謠傳清境路斷10天內勿進 旅行業驚惶電話打不停 威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

台日合作IRA號竹筏今試划 6月跨越黑潮划向綠島

台日合作IRA號竹筏今天在太麻里下海試划，預計6月中旬跨越黑潮划向綠島。（記者黃明堂翻攝）

2017-06-05  20:10

［記者黃明堂／台東報導］台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作推動「2017跨越黑潮復現3萬年前台灣沖繩之間航海探索計畫」，IRA號竹筏在今天在太麻里海岸下海，於岸邊進行划手訓練，預計6月中旬跨越黑潮划向綠島。

在太麻里曙光園區進行竹筏下水祈福儀式後，竹筏順利下海，木槳則來自日本與那國島，台、日雙方經驗豐富的男、女擔任划手。

竹筏造船者阿美族人LAWAI表示，IRA在阿美族語是有、在那兒的意思，希望IRA號順利的航行到「那兒」去。史前館副館長林志興建議中文船名可譯為「前瞻號」。

日本國立自然科學博物館研究推測沖繩的島民可能來自台灣，為實驗3萬年前是否有這項長途航海技術，以古法造船，藉由這項計畫復現3萬年前台灣沖繩之間航海探索。

史前館館長李玉芬說：「台灣位在東亞島弧的重要位置上，是海洋之路必經的要點，史前時代起即是人類移動遷徒的要津，過去如此，現在更是如此。而位在台東代表舊石器時代文化的『長濱文化』，歷史深度近3萬年，出土文物以人類遺留的物件工具為主，尚未發現人類的遺骸。雖然沒有直接的証據指出他們具有航海的活動，但也不能否定有此可能性。

日本的計畫主持人海部陽介教授表示，日本NHK將隨行進行完整紀錄與採訪，希望將歷史性的一刻呈現給日本人民。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣史前文化博物館 太麻里 沖繩 竹筏 航海 黑潮
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：台日合作IRA號竹筏今試划 6月跨越黑潮划向綠島


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.