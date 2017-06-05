台日合作IRA號竹筏今試划 6月跨越黑潮划向綠島

台日合作IRA號竹筏今天在太麻里下海試划，預計6月中旬跨越黑潮划向綠島。（記者黃明堂翻攝）

2017-06-05 20:10

［記者黃明堂／台東報導］台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作推動「2017跨越黑潮復現3萬年前台灣沖繩之間航海探索計畫」，IRA號竹筏在今天在太麻里海岸下海，於岸邊進行划手訓練，預計6月中旬跨越黑潮划向綠島。

在太麻里曙光園區進行竹筏下水祈福儀式後，竹筏順利下海，木槳則來自日本與那國島，台、日雙方經驗豐富的男、女擔任划手。

竹筏造船者阿美族人LAWAI表示，IRA在阿美族語是有、在那兒的意思，希望IRA號順利的航行到「那兒」去。史前館副館長林志興建議中文船名可譯為「前瞻號」。

日本國立自然科學博物館研究推測沖繩的島民可能來自台灣，為實驗3萬年前是否有這項長途航海技術，以古法造船，藉由這項計畫復現3萬年前台灣沖繩之間航海探索。

史前館館長李玉芬說：「台灣位在東亞島弧的重要位置上，是海洋之路必經的要點，史前時代起即是人類移動遷徒的要津，過去如此，現在更是如此。而位在台東代表舊石器時代文化的『長濱文化』，歷史深度近3萬年，出土文物以人類遺留的物件工具為主，尚未發現人類的遺骸。雖然沒有直接的証據指出他們具有航海的活動，但也不能否定有此可能性。

日本的計畫主持人海部陽介教授表示，日本NHK將隨行進行完整紀錄與採訪，希望將歷史性的一刻呈現給日本人民。