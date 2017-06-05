暴雨後登革熱風險攀升 高雄社區病媒蚊指數上飆

2017-06-05 20:13

〔記者方志賢／高雄報導〕暴雨過後，高雄市登革熱疫情風險攀升，截至目前有2例高度疑似個案，但需2次採檢確認，其中鳳山區某疑似個案居住社區發現18個病媒蚊孳生的陽性容器，並捕獲14隻斑蚊，病媒蚊布氏指數已達3級，一旦有確定病例存在，可能造成登革熱疫情大爆發，民眾不可輕忽。

截至6月3日止，高雄市登革熱通報個案667例，雖無本土確定個案，但境外確診個案11例，2例高度疑似個案，尚需2次採檢確認，分別是鳳山區40多歲男性及前金區30多歲女性，防疫人員針對2例高度疑似個案居住及活動地，進行病媒蚊密度調查，在鳳山區個案居住社區發現18個陽性容器。

防疫人員並捕獲14隻斑蚊，會叮人吸血、傳染疾病的雌蚊10隻，另4隻是雄蚊，病媒蚊布氏指數已達3級，即100戶住戶發現8個陽性容器。

高市衛生局疾管處也表示，近期氣候日趨炎熱，受梅雨季節鋒面影響出現豪降雨，各地積水處形成病媒蚊孳生的溫床，防疫團隊持續加強稽查巡查全市列管孳生源場域，如發現積水孳生病媒蚊依法開罰，今年初截至6月3日已累計開立舉發1280件，5月份單月已較1至4月份成長62%。

疾管處呼籲民眾，雨後環境易產生積水容器，若未落實清除病媒蚊將會在一週後快速大量孳生，請務必主動巡檢及落實室內外環境整頓；如出現發燒、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀皆可到675家合約院所儘速就醫。