植樹陷樹型之爭？ 中市議員籲重視教育和綠覆率

2017-06-05 20:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府推動8年100萬棵植樹計畫，朝野陷入喬木、灌木的「樹型」口水戰，市議員陳淑華今天在市政總質詢指出，市府應該更在意生命教育、環境教育的紮根，以及建築物綠覆。市長林佳龍允諾，儘速修改相關建築規範，鼓勵大樓增加綠覆面積。

陳淑華說，種百萬棵樹是非常好的政策，可是市府在執行面上卻不夠深化，朝野還曾因連灌木也計算進去而引起爭議，但植樹計畫不光是市長林佳龍或市府的工作，應該讓種樹成為全民運動，變成生活的元素。

她並播放德國學童Felix Finkbeiner宣導種樹的影片，Felix在9歲被感召種下第1棵酸蘋果樹，從此積極推行種樹運動，到他11歲的時候，全德國小朋友蜂擁支持下，僅僅3年即達成種樹百萬的成績，這是非常好的環境教育、生命教育。因此，她也當場致贈林市長龍柏及蘋果樹的樹種。

陳淑華建議，市府應規劃從一系列種樹課程，讓孩子們內化爲生活的一部分、生命的態度，價值更甚種上百萬棵樹。另，高樓種樹技術上可行，市府應修改相關法規，研擬在建築物屋頂、露台等增加綠覆的面積，為城市點輟綠意，讓台中成為「低碳城市、花園城市」。

林佳龍說，種樹百萬棵是目標，也要重視方法，由政府與民間共同推動且列管，市府透過各種方式鼓勵民間提供閒置用地種樹，包括弘光科大、中興大學等，在畢業典禮或新生入學共同種樹，工業區、台中市「樹王」賴桑也持續在種樹。

林佳龍強調，市府將儘快修改有關台中建築規範，鼓勵大樓增加綠覆面積；另外市府已通過空地綠美化自治條例，各區里全面推動中，並鼓勵建商將空地綠美化。