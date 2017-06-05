| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
謠傳清境路斷10天內勿進 旅行業驚惶電話打不停 威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

水老鼠棄車保帥失利 南投破獲非法撿拾漂流木

保7總隊第6大隊在南投縣濁水溪竹山河段，破獲非法撿拾漂流木案，起出紅檜木及扁柏合計4塊。（記者謝介裕攝）

2017-06-05  20:37

〔記者謝介裕／南投報導〕貓捉老鼠﹗南投縣濁水溪因連日豪大雨過後出現漂流木，許姓男子未經許可前往打撈、撿拾（坊間慣以「水老鼠」稱之），赫見巡邏員警，還一邊加速逃逸、一邊丟棄漂流木，但仍遭警方逮捕到案，今日訊後，警方依違反森林法罪嫌移送南投地檢署偵辦。

隨著超強豪大雨來襲，南投縣各地水域不時可見洪水挾帶而下的漂流木，今日天氣轉晴，警政署保7總隊第6大隊遂將水域巡邏列為重點，結果在濁水溪竹山河段的河床便道，發現46歲許姓男子駕駛自小客車來回徘徊、形跡可疑，遂打算向前盤查時，怎料，許某在駕車加速逃逸過程中，連續往車窗外丟了3塊漂流木，試圖阻撓警方追緝，但仍難逃被捕命運，警方並於其後車廂再起出1塊漂流木，經南投林區管理處人員鑑定，分別是珍貴樹種紅檜木2塊及扁柏2塊。

警方表示，許某偵訊時，也坦承涉及非法撿拾漂流木，但聲稱，不知漂流木不能隨意打撈才誤觸法令，盼能法外開恩，但仍遭依法究辦。

保7總隊第6大隊大隊長黃建智說，依森林法規定，天然災害發生後，國有林竹木漂流至國有林區域外時，當地政府需1個月內清理註記完畢，期限過後，才開放民眾自由撿拾，呼籲民眾一定要遵守法規，以免得不償失。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 撿拾 水老鼠 漂流木 濁水溪 豪雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：水老鼠棄車保帥失利 南投破獲非法撿拾漂流木


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.