水老鼠棄車保帥失利 南投破獲非法撿拾漂流木

保7總隊第6大隊在南投縣濁水溪竹山河段，破獲非法撿拾漂流木案，起出紅檜木及扁柏合計4塊。（記者謝介裕攝）

2017-06-05 20:37

〔記者謝介裕／南投報導〕貓捉老鼠﹗南投縣濁水溪因連日豪大雨過後出現漂流木，許姓男子未經許可前往打撈、撿拾（坊間慣以「水老鼠」稱之），赫見巡邏員警，還一邊加速逃逸、一邊丟棄漂流木，但仍遭警方逮捕到案，今日訊後，警方依違反森林法罪嫌移送南投地檢署偵辦。

隨著超強豪大雨來襲，南投縣各地水域不時可見洪水挾帶而下的漂流木，今日天氣轉晴，警政署保7總隊第6大隊遂將水域巡邏列為重點，結果在濁水溪竹山河段的河床便道，發現46歲許姓男子駕駛自小客車來回徘徊、形跡可疑，遂打算向前盤查時，怎料，許某在駕車加速逃逸過程中，連續往車窗外丟了3塊漂流木，試圖阻撓警方追緝，但仍難逃被捕命運，警方並於其後車廂再起出1塊漂流木，經南投林區管理處人員鑑定，分別是珍貴樹種紅檜木2塊及扁柏2塊。

警方表示，許某偵訊時，也坦承涉及非法撿拾漂流木，但聲稱，不知漂流木不能隨意打撈才誤觸法令，盼能法外開恩，但仍遭依法究辦。

保7總隊第6大隊大隊長黃建智說，依森林法規定，天然災害發生後，國有林竹木漂流至國有林區域外時，當地政府需1個月內清理註記完畢，期限過後，才開放民眾自由撿拾，呼籲民眾一定要遵守法規，以免得不償失。