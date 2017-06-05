神扯！車輪和車「鬧分手」 他還逆向開了1公里

白色自小客先撞斷交通標誌迴轉繼續開！車輪和車在700公尺外「鬧分手」。（記者陳彥廷翻攝）

2017-06-05 20:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕疲勞駕駛致危程度不下酒駕！屏東水底寮今天凌晨發生1起離奇車禍，王姓男子疑疲勞駕駛先把省道旁交通標誌撞斷，隨後竟迴轉往北行，但開到連輪胎都掉落還渾然不覺，竟靠著3個輪胎逆向行駛再度撞上分隔島這才停止，居民見狀直呼「太扯了吧」！

54歲王男設籍東港，凌晨不知何故開著白色自小客車南下省道台1線行經枋寮，卻把水底寮三叉路口的交通標誌撞斷，但王男不僅未停下處理事故，反而在省道上大迴轉返北。

家住五叉路口、監視器並錄下事發經過的民眾表示，該自小客在三叉路口出事後迴轉往北，行經五叉路口時，錄影內已看不到大燈，車頭前保桿甚至廠牌logo都被扯掉，而受損嚴重的白車，沿路都能看到滿地火花，原來竟是車和輪胎「分手」，輪胎只能慢慢滾，成附近居民「紀念品」。該位民眾也說，水底寮五叉路口因車流頻，常出現匪夷所思事故，但這起事故又堪稱是「奇人異事」！

恍若未聞的王男在輪胎掉落後竟還能轉往台17線，車輪框磨出滿地火星，開了近1公里撞上分隔島才終於讓他停下，且在台17線上還一度逆向行駛，險象環生，警方獲報到場，發現王男神奇的僅手肘部分擦傷，經酒測未發現酒精反應。王男向警方供稱，因身體不適才造成恍神逆向行駛，也表示不願送醫。

警方調查，王男才從醫院住院甫出院不久，身體、精神狀態疑未回復卻在深夜開車上路，警方呼籲，疲勞駕駛致危程度不下酒駕，王男逆向行駛依公共危險罪究辦，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，若駕駛人身體不適或精神不濟切勿駕駛以免發生事故。交通部公路總局第三區養護工程處也針對王男所撞壞的護欄、標誌等求償。