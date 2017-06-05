16歲學生立志重振頭城北管 集蘭社神將風光出巡

2017-06-05 20:49

［記者簡惠茹／宜蘭報導］16歲高一生梁鋐傑為傳承傳統文化，號召大家重振頭城超過50年歷史的頂埔集蘭社，連國小生都加入學北管，傳承北管「憨子弟」的精神，梁鋐傑說，希望自己也能體會，阿公輩他們不顧一切，投入時間、金錢參加北管、廟會繞境的精神。

梁鋐傑，頭城頂埔人，現在就讀宜蘭高商多媒體設計科，他說，頭城頂埔本來有兩個北管團，最早出現的是有100多年歷史的頂蘭社，就在頂埔火車站附近發展出來，後來又有集蘭社成立，頭城北管全盛時期，每個庄頭都有一團，大家為了拚場，甚至會買木雕、買繡旗，甚至還自備神將，就是要在廟會繞境時壯大聲勢拚場面。

可是現在的頭城北管，不但人力不足，集蘭社和頂蘭社更要互相支援人力，才有辦法出團，梁鋐傑為了瞭解頭城北管的歷史，到處訪問地方耆老、查看文獻，他說，集蘭社現在只剩下3名長者，年紀最大的是83歲的林燕麟，斷層嚴重，但是他們還是不願意看著集蘭社結束，努力到處請人支援，出團表演。

梁鋐傑說，去年7月，他正式為了重振集蘭社，在頭城邀請老師進行北管教學，到處借樂器、借場地練習，現在還是沒有固定場地作為據點，很希望有人可以幫忙，目前已經有7人參與，其中最小的是國小學生，還有現任消防員一同參與，三星分隊消防隊員賴金言也來學嗩吶，他說，有感北管文化沒落，身為宜蘭子弟，有責任親身傳承。

「老一輩全心全意投入北管的憨子弟精神，很吸引我。」談起北管，梁鋐傑說，他看到文獻上寫到以前頭城北管的興盛情形，有人會為了北管不回家吃飯，有人把錢財都投入北管，這種「憨子弟」精神讓他心生嚮往，可是現在看到傳統文化漸漸沒落，覺得很可惜，所以希望能透過考察歷史、北管教學，重振頭城北管。

上個月底，梁鋐傑與一群重振集蘭社的夥伴，第一次代表集蘭社參加頂埔慈安宮遶境，大家扛起集蘭社的神將「樊梨花」，吹奏練習已久的北管樂曲，走在頭城街上，梁鋐傑說，那天走在頭城市區，是第一次有機會在自己的庄頭表演，心情很激動，好多人在問怎麼有年輕人？阿公也特地出來看，比著他跟大家說，「這我孫子啦。」

梁鋐傑說，現在傳統文化逐漸凋零，除了北管沒有年輕人學，神明過火甚至沒人會生火，頭城搶孤孤棧也沒人會綁，這些都是傳統文化堪憂的地方，希望透過重振集蘭社，讓更多人加入傳承的行列。