雙喜臨門！ 湖口高中健兒摘金又上榜

2017-06-05 20:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕雙喜臨門！新竹縣立湖口高中體育健兒參加全中運摘下3金，分別是張洧綝高男一萬公尺競走、周賢峰1萬公尺競賽、吳羽絜國女跆拳對打42公斤級，3人同時也各考取清華大學體育系、國立體育大學競技系以及直升湖中高中部，表現優異。

蟬聯全中運高男一萬公尺競賽金牌的周賢峰，165公分才52公斤，個子不高，卻擁有異於常人的心肺功能；他從小其實是對棒球有興趣，唸忠孝國中時加入青少棒，在校內體適能測量時，被老師挖掘並勸說而轉練田徑，沒想到一練，從中距離再轉戰長距離，居然拿到全國第一。

周賢峰說，平常訓練強度在20公里左右，比賽需要留意配速與對手的戰略。他在各大學體資生獨招中，同時獲得錄取國立體大、台灣體大，他傾向選讀國體，希望未來能代表國家出賽。

已是亞青國手的張洧綝，與弟弟洧睿從國中就投入競走訓練；校方說，競走跟平常走路習慣不同，使用幾乎不會用到的肌肉，技巧相形重要，訓練時距離長，有時超過2、30公里，過程乏味，更需要心理的自我調適。

張洧綝不僅在全中運1萬公尺競走以破大會成績奪冠，也順利考取清大體育系；他和弟弟及高二學弟張家洋，在全中運1萬公尺競走包辦金、銀、銅牌。

意外投入射箭的陳政鴻，經過長時間體力與毅力的考驗，展現好成績，在全中運拿下個人射箭銅牌、團體銀牌，並順利錄取台北市立大學競技系，希望未來有機會為國爭光。

身材嬌小的國三女學生吳羽絜，曾拿下全國國小五年級23到25公斤級、六年25到27公斤級冠軍，今年好不容易增重到42公斤，第一次報名全中運最輕量級的比賽，果然展現訓練成果一舉奪金，今年並直升高中部，希望繼續為新竹縣爭光。