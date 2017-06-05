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中橫落石坍方阻斷交通 人員待命搶修

2017-06-05  17:16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫又落石！台8線中橫公路167.5公里處文山路段，今天下午4時23分發生落石坍方，阻斷雙向交通，由於現場仍有間歇性落石，公路總局已派員現場待命，盼能盡快搶修恢復通行。

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  • 台8線中橫公路167.5公里處文山路段今下午發生落石坍方，公路總局已派員現場待命搶修。（圖由公路總局提供）

    台8線中橫公路167.5公里處文山路段今下午發生落石坍方，公路總局已派員現場待命搶修。（圖由公路總局提供）

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