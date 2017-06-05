〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫又落石！台8線中橫公路167.5公里處文山路段，今天下午4時23分發生落石坍方，阻斷雙向交通，由於現場仍有間歇性落石，公路總局已派員現場待命，盼能盡快搶修恢復通行。
中橫落石坍方阻斷交通 人員待命搶修
2017-06-05 17:16
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