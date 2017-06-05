清水日治望西橋橋頭柱 地方盼保存

望西橋橋頭柱具有80多年歷史，目前放置路邊。（記者張軒哲攝）

2017-06-05 17:50

〔記者張軒哲／台中報導〕清水區鰲峰山下跨越五福圳的望西橋建於日治時期，去年因道路開闢，望西橋被改為箱涵，橋頭柱被拆除後，兀自放置路邊任憑日曬雨淋，文史工作者認為相關單位應該設法保存日治時期橋頭柱，見證清水的發展。

清水區大街路富含清水歷史底蘊，隨著日治時代建築逐一拆除，相關文化資產的保存刻不容緩。清水文史工作者王志文表示，大街路上跨越五福圳這座小橋，建於民國24年日治昭和時期，原名大和橋，因緊鄰萬善堂，後來改名為望西橋，為望向西方極樂世界之意。

去年因道路開闢，望西橋改成箱涵，兩個橋頭柱被拆掉，因具有80多年歷史，不敢任意銷毀，地方文史工作者爭取保留，但又不知放置何處，只好暫時原地放在路邊。

「台中市惠來遺址保護協會」理事長陳家彥指出，望西橋是1座具有歷史故事的橋樑，放在路邊毫無保存維護，就怕被車輛撞毀。鰲峰人文發展協會總幹事楊培亨表示，大街路歷史悠久，可惜相關文物所剩不多了，橋頭柱也許可以放在靈泉里活動中心1樓的清水遊客中心，方便導覽解說。

王志文說，去年開路之後，有邀集文資處協調橋頭柱的去處，但放在牛罵頭文化園區裡又不太合適，有志工看到「望西」兩字，覺得怪怪的，應該跟萬善堂比較有淵源，卻又沒空間擺放。

台中市府文資處表示，會再針對地方人士意見研議，邀集專家學者評估是否能登錄古物，讓望西橋橋頭柱可獲妥善保存。