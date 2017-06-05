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身障團體遊行 促政府落實身障者自立生活服務

2017-06-05  19:45

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市新活力自立生活協會今下午自捷運西門站4號出口遊行前往行政院，拜會政務委員林萬億，抗議政府制度不完善，導致身障者被迫與社會隔絕，嚴正呼籲政府落實身障者的自立生活服務。

台北市新活力自立生活協會號召台灣各地、日本、韓國及尼泊爾的身障者及其家屬上街頭請願，沿途高喊「制度不健全，沒有自主權」、「自立生活是人權，協助支持勝從前，平等互惠最優先」及「拒絕機構隔離」等口號。

台北市新活力自立生活協會創辦人林君潔指出，2011年「身心障礙者權益保障法」第50條增訂「自立生活支持服務」，但至今政府對此消極因應，身障者不僅沒有自主權，就連基本的生活起居都成問題。

林君潔呼籲，政府經費挹注應當側重社區支持服務而非身障機構，並協助身障者在社區得以自立生活，另應邀請身障者參與討論所有決策，而非全權作主。另外，針對身障者個人助理，除了不應以每月60小時的勞動時數為上限，並應提高其薪資待遇，以維繫良好的勞動條件。

參與遊行的身障者周先生表示，入住身障機構期間，多數時間都臥床，導致身體功能快速下降，不聽從會遭打罵，更曾遭強行灌食，毫無尊嚴可言，最後身心不堪負荷才逃出機構，但由於目前政府提供人力服務時數不足，生活起居依舊處處受限。

身障者個人助理黃先生表示，不少年輕人想以個人助理為志業，但無奈政府限制勞動時數，每月薪資又僅有2萬出頭，許多人只好另謀他路，這對身障者的處境又是雪上加霜。

林君潔重申，政府不能置身事外，應成身障者家庭的堅強後盾，以減輕龐大的照護負擔，保障身障者基本人權，維繫生活品質與尊嚴，確實提供完善的社會支持，才得以使其稍微有喘息空間。

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  • 台北市新活力自立生活協會遊行請願，促政府落實身障者自立生活服務。（記者周彥妤攝）

    台北市新活力自立生活協會遊行請願，促政府落實身障者自立生活服務。（記者周彥妤攝）

  • 台北市新活力自立生活協會遊行請願，促政府落實身障者自立生活服務。（記者周彥妤攝）

    台北市新活力自立生活協會遊行請願，促政府落實身障者自立生活服務。（記者周彥妤攝）

  • 台北市新活力自立生活協會遊行請願，促政府落實身障者自立生活服務。（記者周彥妤攝）

    台北市新活力自立生活協會遊行請願，促政府落實身障者自立生活服務。（記者周彥妤攝）

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