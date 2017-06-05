南迴小米合作社揭牌 盼建立品牌共同行銷

2017-06-05 17:39

［記者陳賢義／台東報導］發展台東南迴地區原住民傳統農作「小米」、「台東縣原住民傳統作物農藥殘留篩檢站暨有限責任台東縣原住民南迴小米生產合作社」今揭牌，同時宣告「台東南迴小米產地證明標章」正式啟用，原住民歌手、南迴線女兒阿爆返鄉代言，台東縣長黃健庭期待建立「南迴小米」品牌，未來共同行銷，吸引更多南迴青農返鄉就業。

台東縣政府與南迴4鄉自104年開始推動小米產業示範區計畫，透過青年返鄉培訓、產品研發、通路上架銷售等方式，逐步建構南迴小米品牌名聲，其中「建立產地標章」與「發展合作營運機制」為兩大工作目標，而今年度更為了全面性地建構南迴小米的產業發展能量，啟用農藥殘留篩檢站建立小米的品質優化程度，並輔導成立合作社，透過民間產銷組織力量，厚植一至二級產業發展能力。

黃健庭表示，小米與台東紅藜受青睞，也讓南迴地區發展變得活絡，甚至自我提升，除強化加工、包裝、行銷等，更結合文創、觀光帶動三級化產業的發展，吸引遊客體驗部落人文。小米是原住民族不可或缺的「文化農糧」，縣府串聯金峰、太麻里、大武及達仁4鄉與有關單位共同投入地方產業輔導，凝聚地方農戶和產銷組織，成立跨鄉鎮的生產整合與行銷平台，一致性的產業串聯，成了南迴小米品牌發展的強大實力。

原民會經濟發展處副處長蔡妙凌則表示，原民會為了全面建構南迴小米的產業發展能量，透過中程計畫長期挹注經費並輔導在地產業，及與縣府發表產地證明標章申請制度，推動「安心、無毒、健康、快速」等品牌形象。