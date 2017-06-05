議員憂菜價漲 中市府：已至產地拉貨

2017-06-05 17:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕暴雨襲擊蔬菜產區，菜價節節飆漲，民進黨多位市議員今天在市政總質詢中，擔心暴雨災情導致去年蔬菜價格居高不下夢魘再現；經發局長呂曜志表示，中市二大果菜市場已趁休假日至各產地拉貨，多管齊下穩定貨源，應可平抑菜價。

市議員曾朝榮、翁美春、何敏誠、李天生及張芬郁指出，去年受颱風與豪雨影響，菜價飆漲持續將近2個月，菜籃族最常買的高麗菜更漲到不像話，一顆要價2百元以上，現在接連幾天暴雨，菜價也已飆破5成。

議員們表示，葉菜類主要產區雲林因雨受創較嚴重，為避免菜蟲哄抬價格，市府應加強查察零售市場交易情形，揪出菜蟲，並儘量讓貨源穩定，不能讓去年蔬菜價格居高不下，民眾買不下手的情況再發生。

呂曜志回應，市府多管齊下，一方面由農委會釋出進口及冷凍蔬菜，一方面要求台中、豐原兩果菜市場趁今天休市至全國各產地儘量拉貨，目前八德溫室的大陸妹、幸菜、紅鳯菜、空心菜，彰化埤頭冷藏高麗菜和水耕A菜，北斗合作農場的紅蘿蔔都已陸續到貨。

他又說，3日台中市果菜批發市場到貨量為12.3萬公噸，4日為8.1萬公噸，每公斤平均價格則從15.6元漲到23.5元，漲幅約50%，5日休市沒有交易資料，零售攤商漲幅約2成到4成，建議消費者可到不同店家比價購買。

經發局表示，將依「獎勵產地貨源優先供應實施計畫辦法」，以保證交易價格鼓勵產地貨源，優先提供給台中，5日經果菜市場連絡各產地，部分供應人已允諾將提高供應量，6日交貨量可望增加，舒緩民眾對蔬菜不足的需求。