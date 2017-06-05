勞資爭議案件 增幅創7年新高

2017-06-05 16:29

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部統計，2016年勞資爭議案件計2萬5587件，年增10.3%。近年爭議件數大致呈現下降趨勢，去年增幅卻創下7年新高。

勞動部統計處指出，不論就爭議件數或人數，都是以「批發及零售業」較多，「製造業」居次。勞資爭議案件2萬5587件，較2015年增加2383件、10.3%，但2010年以來爭議件數年增率最高僅3.09%，甚至有3年為負成長，年增率10.3%已經是7年新高。

勞動部分析，爭議案件仍以工資爭議最多，達1萬1355件、占44.38%，絕大多數是積欠工資，其次為給付資遣費爭議6348件、占24.81%。終結案件每件平均花13日處理，不過只占1%的調整事項爭議往往案件較複雜，所需時間較長，例如處理「調整工資爭議」平均要37日。

勞資爭議終結案件2萬5337件中，以「調解」處理就占了2萬5056件、98.9%；「協調」269件，「仲裁」僅12件。採「調解」處理有51.8%結果為「成立」，採「協調」有45.7%成立，「仲裁」有41.7%「和解」。

勞動部勞動關係司長王厚偉指出，2011年勞資爭議處理法修正實施，規定具有法律效力的調解與仲裁制度，調解人資格也制度化，絕大多數爭議案件都在縣市政府安排下由獨任調解人居中調解解決，選擇採取不具法律效力的私下協調越來越少，近年勞工權利意識也漸漸提升，也懂得透過法律程序爭取應有權益，都是可喜的現象。