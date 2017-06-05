行旅屏東 2作家新書來了

屏縣府出版作家郭漢辰（左起）、遠景出版社發行人葉麗晴、作家楊政源。（圖由屏東縣政府文化處提供）

2017-06-05 16:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕作家郭漢辰、楊政源分別以「走在南風裡的人」、「鯤背行旅：屏東與臺東山脈海岸札記」為家鄉土地留下精彩的行旅文學作品，2本新書由屏東縣政府委託遠景出版社出版，並將在6月10日週六下午3點，於誠品書店屏東店舉辦新書發表與讀友交流會。

作家郭漢辰說，繼「沿著山的光影」書寫屏東185縣道後，「走在南風裡的人」從墾丁龍坑出發，再轉到道路台17線與台24線，書裡描繪了他在山海線遇見致力生態、文藝與社造等秀異人物，並有小叔公郭振純等家族血脈追尋的故事。

作家楊政源表示，「鯤島」是百年來外國人對台灣島的雅稱，「鯤」為大魚、鯨魚，「鯤背行旅」是自己從2008年開始走踏高屏溪南岸到卑南溪南岸，在屏東的大小山脈，射鹿部落、北大武山、瓦魯斯溪、浸水營古道等的所思所感，透過書的出版，希望與大家分享、重新認識這片土地的不同面貌。

縣府文化處指出，郭漢辰與楊政源這2本新書，跳脫了殖民政權的扭曲視野，從田野踏查與市井庶民的觀點重新省思這塊土地的歷史真相，2本新書在各縣市五南書店與博客來等網路書店皆有販售，歡迎民眾踴躍參與新書發表會。