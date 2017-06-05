| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花本周起假日白天全線放行 不實施封路管制 卡達陷外交危機 利比亞也跟進宣布斷交
 首頁 > 生活

行旅屏東 2作家新書來了

屏縣府出版作家郭漢辰（左起）、遠景出版社發行人葉麗晴、作家楊政源。（圖由屏東縣政府文化處提供）

2017-06-05  16:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕作家郭漢辰、楊政源分別以「走在南風裡的人」、「鯤背行旅：屏東與臺東山脈海岸札記」為家鄉土地留下精彩的行旅文學作品，2本新書由屏東縣政府委託遠景出版社出版，並將在6月10日週六下午3點，於誠品書店屏東店舉辦新書發表與讀友交流會。

作家郭漢辰說，繼「沿著山的光影」書寫屏東185縣道後，「走在南風裡的人」從墾丁龍坑出發，再轉到道路台17線與台24線，書裡描繪了他在山海線遇見致力生態、文藝與社造等秀異人物，並有小叔公郭振純等家族血脈追尋的故事。

作家楊政源表示，「鯤島」是百年來外國人對台灣島的雅稱，「鯤」為大魚、鯨魚，「鯤背行旅」是自己從2008年開始走踏高屏溪南岸到卑南溪南岸，在屏東的大小山脈，射鹿部落、北大武山、瓦魯斯溪、浸水營古道等的所思所感，透過書的出版，希望與大家分享、重新認識這片土地的不同面貌。

縣府文化處指出，郭漢辰與楊政源這2本新書，跳脫了殖民政權的扭曲視野，從田野踏查與市井庶民的觀點重新省思這塊土地的歷史真相，2本新書在各縣市五南書店與博客來等網路書店皆有販售，歡迎民眾踴躍參與新書發表會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：行旅屏東 2作家新書來了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.