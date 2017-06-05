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談台中水環境建設 議員槓立委

議員曾朝榮（右二）批江啟臣擋前瞻計畫，影響市府改善新社水患與大坑缺水計畫。（記者黃鐘山攝）

2017-06-05  17:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕新社區九渠溝易生水患，大坑地區卻缺水。市府規劃九渠溝滯洪池，並將白冷圳節餘水引至大坑。市議員曾朝榮今天總質詢表示，市府爭取此工程納入前瞻計畫，但立委江啟臣、顏寬恒卻在立法院杯葛。他呼籲各界支持台中水環境建設，解決基本民生問題。

市議會今天市政總質詢，市議員曾朝榮、蔡成圭均關心如何改善新社與大坑的用水問題？曾朝榮指出，新社九渠溝易生水患，大坑地區卻缺水，當地居民的共識是大坑使用新社的水，但前提是新社的水夠用，如果新社的水不敷使用，供應大坑的水應暫緩。

水利局長周廷彰說，市府將辦理九渠溝滯洪池工程，一併解決九渠溝淹水和大坑缺水問題，已獲得農委會支持，中央核定經費補助後，10月初即可動工；上月13日與當地里長協調達成共識，會優先將新社的水提供給新社居民使用，多出來的水透過管線運到大坑，絕對尊重並達成居民的期待。

曾朝榮也指出，立委江啟臣、顏寬恒等人聲稱為台中好，卻在立法院杯葛前瞻基礎建設計畫，他呼籲大家共同支持台中市的水環境建設，照顧農民生活。

周廷彰強調，市府相當重視水利建設，「九渠溝滯洪池工程」已納入台中市爭取前瞻基礎建設計畫-水環境建設184億元經費中，如果經費獲得許可及取得用地，將會提早進行整體作業，打造更好的水利與水資源建設，造福居民。

水利局表示，九渠溝、北坑溪、南勢坑溪等野溪治理，以及南山截水溝、筏子溪、潭子外圍截水道、七星排水等區域排水，建置雨水下水道等全方位治水計畫，市府已提出水與安全、水與環境、水與發展等3大主軸共13項子計畫，爭取納入前瞻基礎建設「水環境建設」計畫，希望上中下游全流域一次到位，減輕水患威脅。

立委江啟臣目前人在國外，其服務處回應指出，江立委於馬總統任內即積極爭取九渠溝工程，並曾邀當時的農委會主委陳保基會勘，當時中央也允諾會補助4.3億元經費，並沒有阻擋的問題，市府目前也已經在進行相關計畫及工程。

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標題：談台中水環境建設 議員槓立委


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