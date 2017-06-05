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畢業季高校制服大賞 永平工商拿第一

永平工商學生的夏季制服參加「畢業季高校制服大賞」，全國票數最高。（記者周敏鴻攝）

2017-06-05  16:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區永平工商在網路「畢業季高校制服大賞」票選活動中，全國票數最高，第2度贏得全國高中最靓制服的美名，女學生們說，水藍色系的夏季制服，走動時會有一種藍白水浪襲來的美感，讓她們更加青春洋溢。

由「UniformMap（制服地圖）」網站舉辦的票選活動，開放全國500餘所高中職參賽，最終結果，各區第一，分別是北部永平工商、中部君毅高中、南部南英商工。

永平高商的夏季制服得票共1萬3366票，遠勝中、南部第一名的不足3000票，永平工商校長黃耀祿說，民國103年永平工商的同一套夏季制服，就曾贏得全國第一，如今再獲肯定，證實夏季制服的設計深深獲得學生喜愛。

永平工商女學生的夏季制服選擇水藍色系，上衣顏色較淺、百褶裙顏色較深，女學生們說，水藍色系與任何顏色都搭，她們選擇不同顏色的長襪、球鞋，就能輕鬆營造不同感覺、凸顯個人特色。

女學生們還說，她們平日穿短裙就已習慣會穿安全褲，所以百褶裙雖短，但她們一點都不擔心會「走光」。

制服地圖網站的站長江舜智今天前往永平工商頒獎，贊助廠商還帶來6000瓶飲料請學生喝，共同歡慶制服大賞再度贏得第一。

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  • 「UniformMap（制服地圖）」站長江舜智（左）頒獎給永平工商學校人員。（記者周敏鴻攝）

    「UniformMap（制服地圖）」站長江舜智（左）頒獎給永平工商學校人員。（記者周敏鴻攝）

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