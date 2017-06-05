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中市推「三不政策」 讓失智失能長者有尊嚴

讓失智失能長者「不包尿布」、「不臥床」、「不約束」，社會局推自立支援計畫。（記者蘇金鳳攝）

2017-06-05  17:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會局在老人福利機構試辦「生活自立支援實驗性計畫」，推「三不政策」，讓長者「不包尿布」、「不臥床」、「不約束」，由於反應良好，社會局今年擴大辦理，與40家機構合作，讓長者延緩惡化，有尊嚴的終老。

很多安養機構，對於老人的照顧，就是穿尿布、在床上餵食或者約束老人的手，避免拔插管等，但因長期如此，對老人家的健康相當不利。

社會局在104年與10家養護機構合作，試辦「自立支援」方案，請機構不要像過去，給長者包尿布等，協助長者試著站起來，自己去上廁所，或者不躺著吃飯，逐步坐著甚至自行走到餐桌吃飯，不要約束老人家，如此，對長者具有刺激作用，可避免病情惡化。

由於反應還不錯，社會局去年便擴大到15家，今年則配合長照2.0政策，決定增加到40家，希望讓更多的機構加入，讓更多的長者學習自立。

社會局表示，「水」、「進食」、「排泄」、「運動」為中心基礎的照護原則，除了每機構配置有1名輔導委員，今年特別透過跨專業團隊夥伴，將每8家機構編制為1小組，每小組專家則包括護理、社工、物理治療、職能治療及健康促進等至少3種職種專家，來協助長者逐步達到自立的目標。

社會局表示，2年來協助多位長者能夠透過自立支援的模式，可以返家休養。

1位67歲的林爺爺，因在家跌倒導致骨折，出院後入住機構靜養。

當時使用鼻胃管灌食且無法下床，機構展開自立支援模式來協助林爺爺，林爺爺在機構中執行下肢訓練後，下肢肌力增加，剛開始每天3次下床可站立10秒，慢慢到可以開步行走。

同時，林爺爺在透過臨桌用餐後，可與長輩互相討論菜色，增加進食樂趣。經過2個月的訓練後，林爺爺成功移除管路並使用助行器返家。

另1位72歲的張媽媽有疾病史高血壓及情感性精神病，習慣坐在輪椅上，不僅限制她的活動力，導致雙下肢越來越無力。

機構便導入自立支援模式，加強訓練張媽媽下肢肌耐力之提升，由從旁輔助，增進自我移位下床、沐浴等能力，在3個月後已經可以行走6公尺並提升自我沐浴的能力，ADL明顯上升。

社會局表示，透過自立支援，訓練失智失能的長者不要長期躺在床上，而經過2年的試驗，已讓多位長者可以返家自行訓練，讓長者能夠有尊嚴的終老。

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