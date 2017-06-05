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獲補助150萬元 陳昇10月綠島免費開唱

歌手陳昇預計10月在綠島辦演唱會。（資料照，記者胡舜翔攝）

2017-06-05  15:44

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議員謝賢裕協助爭取政府補助款150萬元，歌手陳昇預定10月14日在綠島舉辦免費演唱會，為綠島帶動觀光人潮。

謝賢裕表示，陳昇熱愛綠島，已經辦過兩次演唱會，都吸引大量島外遊客，10月的演唱會規模更盛大，將吸引更多人。

謝賢裕說，陳昇為回饋綠島，演唱會不收門票，目前正籌措相關費用，包括縣政府、縣議會及東管處，合計將補助150萬元，餘由陳昇經紀公司尋求企業贊助。

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  • 歌手陳昇預計10月在綠島辦演唱會。（記者黃明堂攝）

    歌手陳昇預計10月在綠島辦演唱會。（記者黃明堂攝）

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